Roine oli suomalaisen teatteritaiteen rakastetuimpia näyttelijöitä.
Näyttelijä ja teatterineuvos Eila Roineen kuolinilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa. Roine kuoli 8. joulukuuta 94-vuotiaana.
Kuolinilmoituksessa Roineen lähiomaiset muistavat "äitiä ja isomummia”.
Ilmoitukseen on myös lainattu ote Grace ja Glorie - näytelmästä.
Kaikki tässä maailmassa on yhteydessä toisiinsa, kuin silmukat villapaidassa
Ehkä se oli elämäni tarkoitus, yksi silmukka villapaidassa pitämässä
yhdellä kädellä kiinni silmukasta ennen minua ja toisella silmukasta minun jälkeeni
Vaikka siinä olisi kaikki, minkä vuoksi minut on pantu tänne, oli se silti aika tärkeää.
Lisäksi ilmoituksessa siinä kiitetään ryhmäkoti Willa Violan henkilökuntaa sekä tuttuja ja tuntemattomia lukuisista viesteistä, joissa on muisteltu Eilaa.
Roine siunataan haudan lepoon 9. tammikuuta Tampereen tuomiokirkossa.
Rakastetuimpia ja arvostetuimpia näyttelijöitä
Eila Roine oli suomalaisen teatteritaiteen rakastetuimpia ja arvostetuimpia näyttelijöitä. Roineen uraan mahtui poikkeuksellisen laaja ja merkittävä joukko roolitehtäviä niin näyttämöllä kuin televisiossa.
Hän ehti työskennellä Tampereen Työväen Teatterissa yli 45 vuotta, ja samaan taloon hän palasi eläkkeeltäkin vielä useampaan kertaan. Kaikkiaan Roineen ura näyttämöillä kesti yli 70 vuotta.
Tampereen Työväen Teatterissa hänen rakastetuimpia näyttämötöitään olivat Väinö Linnan Täällä Pohjantähden alla -näyttämösovitusten Elina (1961-1963) ja Alma (1977).
Televisiossa Roine nousi koko kansan tuntemaksi jo varhain Heikki ja Kaija -sarjan myötä.Vuodesta 1997 alkaen hän juonsi Yle TV2:n Pikku Kakkosta aina vuoteen 2013 asti.
Roine sai teatterineuvoksen arvonimen vuonna 1995 ja Pro Finlandia -mitalin vuonna 2006.