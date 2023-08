Suomalainen Estonia-sarja saa ensiesityksensä elokuvafestivaaleilla Kanadassa, juhlilla jukana myös Kaurismäen uutuus

Torontoa pidetään Pohjois-Amerikan tärkeimpänä elokuvatapahtumana Utahissa järjestettävän Sundancen rinnalla. Toronton yhdeksän nimikkeen televisiosarjavalikoimassa esitetään peräti kaksi suomalaisittain hyvin kiinnostavaa sarjaa.

Toinen niistä on taannoin julkistettu brittiläinen Alice & Jack, jossa Juho Kuosmanen ohjaa Andrea Riseboroughia ja Domhnall Gleesonia.

Maailmanensi-iltansa Torontossa saa myös 15 miljoonan euron budjetillaan Suomen kalleimmaksi sanottu Estonia, jonka takana on Sorjosesta ja Helsinki-syndroomasta tunnettu Fisher King -yhtiö.

Autolautta Estonian uppoamisesta kertovan sarjan on luonut Miikko Oikkonen, ja pääosissa nähdään muiden muassa Jussi Nikkilä ja Pelle Heikkilä.

Estoniassa on myös ruotsalaista, virolaista ja belgialaista rahaa ja osaamista, ja osa kuvauksista tehtiin Turkissa.

Estonian ovat ohjanneet Juuso Syrjä ja Måns Månsson. Kuvaaja J-P Passi tunnetaan yhteistyöstään Juho Kuosmasen kanssa sekä yhtenä kuvaajista HBO:n Chernobyl-sarjassa. Suomessa sarjan ensiesitys on myöhemmin syksyllä C More -palvelussa.

Saamelaisaiheet nousussa

Torontoon valittiin muitakin suomalaiselokuvia. Niistä kaksi sivuaa saamelaisaiheita. Ensiesityksensä saa Suvi Westin ja Anssi Komin dokumentti Mahccan – kotiinpaluu. Se käsittelee maailmanlaajuisesti ajankohtaista asiaa, repatriaatiota eli museoiden päätöksiä palauttaa alkuperäiskansoille kuuluvaa kulttuuriomaisuutta.

Torontoon valittiin myös Katja Gauriloffin ohjaama Je'vida, joka ehti saada maailmanensi-iltansa jo kesällä New Yorkissa Tribecan elokuvajuhlilla. Pääosia esittävät Seidi Haarla ja Sanna-Kaisa Palo. Je'vida on kaikkien aikojen ensimmäinen pitkä koltansaamenkielinen elokuva. Suomen ensi-ilta on lokakuussa.

– Totta kai on tärkeää päästä esille isoimmilla festivaaleilla Pohjois-Amerikassa, koska sielläkin on alkuperäiskansayleisöä. Meillä on samanlaista historiaa, Gauriloff sanoo.

– Koko saamelainen elokuvayhteisö on tehnyt pitkään työtä, että näkyvyys kasvaa ja pääsemme teoksillamme A-luokan festivaalinäytöksiin.

Kaurismäen elokuva matkaa Pohjois-Amerikkaan

Myös Aki Kaurismäen uusi elokuva Kuolleet lehdet saa Torontossa Pohjois-Amerikan ensiesityksensä, minkä jälkeen se esitetään maineikkaalla New York Film Festivalilla lokakuun alussa.

Suomalaisen elokuvan kansainvälisiin toivoihin kuuluu myös Teemu Nikki, jonka viime ohjaukset ovat saaneet huomiota useilla A-luokan festivaaleilla. Armomurhaaja palkittiin muun muassa parhaasta käsikirjoituksesta Tokion elokuvajuhlilla ja Sokea mies, joka ei halunnut nähdä Titanicia Venetsian elokuvajuhlilla.