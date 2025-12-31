Aikuisviihdesivusto Pornhub julkaisi vuoden 2025 tilastonsa.
Yksi maailman suosituimmista aikuisviihdesivustoista julkisti kuluvan vuoden tilastonsa aikaisemmin tässä kuussa.
Maailmanlaajuisesti hentai on jälleen vuoden 2025 suosituin hakusana viime vuoden tapaan.
Pornhubin mukaan populaarikulttuuri vaikutti ihmisten hakuihin sivustolla myös tänä vuonna. Käyttäjät etsivät palvelusta elokuvien parodioita ja videopelien hahmoja.
Tänä vuonna viime vuoden ykkönen Harley Quinn putosi sijalle neljä hakutuloksissa. Ykköspaikan otti takaisin Star Wars. Hurjan nousun teki myös Spiderman eli Hämähäkkimies. Hahmo nousi yhdeksän sijaa toiseksi.
Listalta löytyivät tuttuun tapaan myös Game of Thrones, Avatar ja Harry Potter.
Suosituimmat elokuvat ja hahmot:
Star Wars
Spiderman
Game of Thrones
Harley Quinn
Harry Potter
Black Widow
Wonder Woman
Elasticgirl
Catwoman
Power Ranges
Avatar
365 Days
Batman
Princess Leia
The Incredibles (Ihmeperhe)
Superman (Teräsmies)
Shrek
Star Wars Rey
Deadpool
Hulk
Videopeleistä eniten palvelusta haettiin Genshin Impactia. Kolmen vuoden jälkeen Fortnite joutui tyytymään tällä kertaa toiseen sijaan.
