Jalmari Helander tekee uuden Rambo-elokuvan!

Toimintasankarin taustatarinaa Vietnamin sodassa kertovan John Rambon nimiroolin etsitään Sylvester Stallonen manttelinperijää.

Uuden Rambo-elokuvan ohjaa Jalmari Helander. Sylvester Stallonen viidessä elokuvassa näyttelemään toimintasankarirooliin etsitään uusi näyttelijä.

Muun muassa Expendables-elokuvista tunnettu tuotantoyhtiö Millennium julkisti hankkeen torstai-iltana. Nimeä John Rambo kantavan elokuvan kansainvälinen myynti alkoi Cannesin festivaalien yhteydessä järjestettävässä market-tapahtumassa.

Helanderista tulee Renny Harlinin ja Dome Karukosken jälkeen kolmas suurelle amerikkalaistaholle elokuvaa ohjaava suomalainen. Elokuvasarjan aiempien osien tuotantoluokan perusteella John Rambosta tulee budjetiltaan moninkertaisesti suurempi kuin Karukosken Hollywood-ohjauksesta Tolkien.

Helander sanoo odottavansa innolla kuvauksia, jotka alkavat Thaimaassa lokakuussa.

– En olisi mitenkään voinut tehdä uusintaversiota elokuvasta, joka on minulle niin tärkeä, mutta toista hanketta kehittäessä sain käsikirjoittajien kanssa idean kertoa Rambon vaiheista nuorena Vietnamissa, Helander kertoo puhelimitse STT:lle.

Helander on ollut kiinnitettynä hankkeeseen jo pitkään. Hän on kehitellyt sitä käsikirjoittajien Rory Hainesin ja Sohrab Noshirvanin kanssa. Kirjoittajakaksikko tunnetaan BBC-sarjasta Ilmiantaja sekä supersankarielokuvasta Black Adam, jossa pääosaa esitti Dwayne “The Rock. Johnson.

Tapahtumat sijoittuvat aikaan ennen Stallonen ensimmäistä Rambo-elokuvaa Taistelija, joka valmistui 1982. Myöhempiä Ramboja realistisempi Taistelija kertoi sotaveteraanin vaikeuksista kotiinpaluun jälkeen Yhdysvalloissa.

Rambo – taistelija 2 valmistui 1985. Edeltäjäänsä verisempi elokuva oli valtaisa menestys ja teki “ramboilusta” käsitteen.

Stallonen Rambot ovat inflaatiokorjattuna tuottaneet kaikkiaan puolitoista miljardia euroa. Rambot ovat lukeutuneet Millennium-yhtiön suuriin hitteihin.

Rambo inspiroi elokuvauralle

Helanderin päätyminen ohjaamaan Ramboa ei ole yllätys hänen uraansa seuranneille. Ohjaaja on maininnut nimenomaan Taistelijan nuoruusvuosiensa inspiraatioksi lukuisissa haastatteluissa.

– Kun 11-vuotiaana lintsasin koulusta ja lainasin kaverin kanssa Taistelijan VHS-videona Jokelan TV-huollosta, en arvannut, että se johtaisi tähän, Helander kuvailee nyt.

Siitä alkoivat Rambo-leikit. Helander kuvailee virittäneensä jatkojohtoja niin, että Rambon tunnusmusiikkia sai soitettua kasettimankalta metsässäkin.

– Tuo kaikki johti unelmaan elokuvien tekemisestä.

Ohjaajaksi itseoppineen Helanderin ensimmäinen pitkä elokuva Rare Exports (2010) oli kansainvälinen menestys ja Big Gameen (2014) saatiin pääosaan Samuel L. Jackson. Kummassakin keskeisimmän roolin teki lapsinäyttelijä Onni Tommila.

Sisu 2 nähdään loppuvuodesta

Helanderin viimeisin ohjaus Sisu sai suomalaiselokuvaksi poikkeuksellisen laajan levityksen Yhdysvalloissa. Sisu 2 tulee valkokankaille tänä syksynä. Kummassakin pääosaa näyttelee Jorma Tommila.

Sisun useissa arvosteluissa ja haastatteluissa mainittiin juuri Rambo. Se ei tietenkään ole sattumaa.

– Taistelija on inspiroinut tähän päivään asti. Hollywoodista on tarjottu kaikenlaista jo pitkään, myös aiempia uuden Rambon ideoita, ohjaaja kuvailee.

Viime vuonna Hollywoodin ammattilaismediat uutisoivat Helanderin ohjaavan toimintaelokuvan Fairytale in New York. Pääosassa piti olla Ke Huy Quan, joka voitti Oscarin elokuvasta Everything Everywhere All At Once. Helander kuitenkin kertoo, ettei hanke ollut koskaan niin pitkällä kuin sen väitettiin olevan.

Vasta Sisun tuoman varmuuden myötä on tuntunut, että on aika tehdä amerikkalaiselokuva.

– Pääsisin ikään kuin puhtaalle pöydälle oman Rambo-tarinan kanssa, Helander sanoo.

Keväällä hän jo kävi etsimässä kuvauspaikkoja John Ramboon. Sisu 2:n jälkityöt Suomessa ovat juuri päättymässä.

– Olen onnellinen Rambosta sekä siitä, että Sisu 2:sta tulee helvetin hyvä leffa.