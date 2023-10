Sisäministeri Rantanen yhä nuoremmista rikoksentekijöistä Ylelle: "Pitäisi laskea sitä ikärajaa, että missä iässä lapsi voidaan pidättää"

Rantasen mukaan Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson on todennut Ruotsin tehneen äärimmäisen epäonnistunutta maahanmuutto- ja kotoutumispolitiikkaa. Rantasen mukaan se on ollut epäonnistunutta, koska Ruotsi on ottanut todella paljon maahanmuuttajia ja he ovat asuneet alueilla, joilla maahanmuuttajien määrä on kasvanut aivan valtavaksi. Tämä on johtanut Rantasen mukaan yhteisöihin, jotka voivat olla hyvinkin erillisiä ruotsalaisesta yhteiskunnasta.