Sisäministeri Rantanen huolissaan Kuolemanpartio-tapauksesta – "Askel eteenpäin katujengi-ilmiössä"

Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) pitää Suomessa paljastunutta, ruotsalaiseen Dödspatrullen-rikollisverkostoon liittyvää huumevyyhtiä äärimmäisen huolestuttavana, sillä kyseessä on askel eteenpäin katujengi-ilmiössä.

– Toisaalta voidaan sanoa, että Suomen poliisi on jälleen kerran ollut hereillä ja tehnyt hyvää työtä, kun on saanut yhteistyössä Ruotsin poliisin kanssa paljastettua tällaisen vyyhdin. On hyvä, että viranomaiset eivät nuku tämänkään asian kohdalla, Rantanen sanoi STT:lle.