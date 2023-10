"Suoraan koppiin": Kansanedustajat kaipaavat kovempia toimia jengirikollisuuden ehkäisyyn

Jengirikollisuus piinaa Ruotsia. Pelkästään syyskuussa Ruotsissa on kuollut yli kymmenen ihmistä väkivaltaisuuksissa, joiden uskotaan liittyvän rikollisten välienselvittelyihin. Poliisin mukaan ruotsalaisjengit tekevät jo yhteistyötä suomalaisten rikollisten kanssa.

– Ruotsin tilanne on jengiväkivallan osalta erittäin vakavalla tasolla. Meidän täytyy Suomessa tehdä kaikki sen eteen, että emme ajaudu tälle Ruotsin tielle, Heinäluoma sanoo.

Peltokankaan mielestä Suomi on jo Ruotsin tiellä.

– Jos ajatellaan sitä, että Ruotsista rantautuu tänne meille jo sitä jengirikollisuutta kuten on tässä viime päivinä todettu, niin kyllähän se on selvä oire siitä, että näin on.