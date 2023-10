Sisäministeri Rantanen MTV:lle jengirikollisuudesta: "Saattoi olla arvattavissa, että Ruotsin laineet lyövät Suomeenkin"

MTV Uutisten tietojen mukaan keskusrikospoliisi tutkii laajaa huumeorganisaatiota, jonka toimintaa on johdettu Ruotsista käsin.

Epäillään, että ruotsalainen ja erittäin väkivaltaisessa maineessa oleva rikollisverkosto Dödspatrullen on salakuljettanut ja yrittänyt salakuljettaa Suomeen ainakin satoja kiloja eri huumausaineita.

– Totta kai tilanne on hyvin vakava ja saattoi aiemminkin olla arvattavissa, että Ruotsin laineet lyövät Suomeenkin tämän osalta. On hirvittävän hyvä asia, että viranomaiset ovat olleet hereillä ja Suomen poliisi pystyy tässä toimimaan Ruotsin poliisin kanssa erinomaisessa yhteistyössä, Rantanen sanoo.

Tilanne otettu vakavasti

– Onneksi katujengi-tilanne on otettu vakavasti sekä viranomaisten että Suomen hallituksen osalta. Siinä mielesä asia on nyt ollut tapetilla. Hallitus panostaa tähän toimintaan ja tutkintaan tietysti myös kovasti.

– Suomessa on Euroopan pienimmät poliisivoimat per asukasluku, joten mitään suuria määriä Suomella ei ole valitettavasti Ruotsille antaa. Mutta kuten tämäkin tapaus osoittaa, Suomen ja Ruotsin poliisiyhteistyö toimii erinomaisesti ja siinä mielessä pystymme heitä tukemaan ja he meitä.