Katujengit hyödyntävät sosiaalista mediaa – väkivaltavideot voivat tuoda mainetta ja kunniaa tietyissä piireissä

Katujengit osaavat hyödyntää taitavasti sosiaalista mediaa. Julkaisemalla väkivaltavideoita tai esittelemällä siellä rikollista elämäntapaa jengit ja niiden jäsenet voivat vahvistaa identiteettiään ja hankkia mainetta sekä ihailua tietyissä piireissä. Sosiaalinen media on myös kanava, jonka kautta jengit voivat saada uusia jäseniä.

Pääasiassa pääkaupunkiseudulla

Poliisi on Suomessa tunnistanut kymmenkunta katujengiä, jotka toimivat pääsääntöisesti pääkaupunkiseudulla. Keskusrikospoliisin viestintäpäällikkö, rikosylikomisario Antti Hyyryläinen arvioi aiemmin, että varsinaisia katujengiläisiä on alle 150. Lisäksi on parisataa näiden liepeillä pyörivää ihmistä.