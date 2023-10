Ruotsissa alkusyksystä ryöpsähtänyt rikollisverkostojen välinen väkivalta on johtanut useiden ihmisten kuolemaan ja käynnistänyt Ruotsissa laajan yhteiskunnallisen keskustelun tilanteesta.

– Ei ole viitteitä siitä, että nämä jengit itsessään olisivat levittäytymässä Suomeen. Mutta Suomen katujengirikollisuudessa on ollut havaittavissa selkeästi samoja elementtejä kuin Ruotsin samanlaisessa toiminnassa.

Erilaiset järjestäytyneen rikollisuuden ryhmittymät tarkastelevat Hyyryläisen mukaan aika ajoin, millainen markkina-alue Suomi olisi. Tämä on hänen mukaansa normaalia rikollisten toimijoiden liikehdintää.

Poliisin resurssit ovat rajalliset

Suomen Poliisijärjestöjen Liiton SPJL:n puheenjohtajan Jonne Rinteen mukaan rikollisjengien leviämisestä Suomeen on kuitenkin jo kannettu huolta.

– Tämä ilmiö on levinnyt lähinnä Tanskasta Ruotsiin, ja meillä on iso huoli siitä, että ilmiö leviää myös Suomeen. On täysin mahdollista, että tällaiset rikollisjengit rantautuvat Suomeen ja haalivat entistä enemmän vaikutusvaltaa ja alaa.