Sisäministeri Rantanen Oulun puukotuksesta: "Sietäisi saada vielä kovempia rangaistuksia"

– Tämähän on todella järkyttävä ja karmea tapaus, että lasten päälle käydään keskellä päivää puukolla erittäin brutaalisti, hyvin järkyttävää toimintaa. Suomessa täytyy aikuisten ja lasten pystyä kulkemaan turvallisesti ja nauttia koskemattomuudesta, Rantanen sanoo MTV Uutisille.

"'Ääritoimijoita seurattava tarkoin"

– On selvää, että tätä asiaa ja ylipäänsä ääritoimijoita ja -ilmiöitä, joita myös suojelupoliisi on omassa uhka-arviossaan nostanut esiin, täytyy seurata tarkoin, kuten tähänkin asti on tehty.