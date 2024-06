Äärioikeistotaustainen puukotti 12-vuotiasta lasta kauppakeskuksessa Oulussa – iski yllättäen takaapäin

– Lapsen kimppuun hyökätään puukolla takaapäin täysin yllättäen. Siinä on suunnitelmallisuutta, kun on puukko otettu mukaan. Siinä on erityistä raakuutta ja julmuutta, kun kohteena on puolustuskyvytön lapsi julkisessa paikassa keskellä päivää, vaikka ilta olikin.