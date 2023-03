Li Andersson: Vesalan tragedia korostaa nuorten hyvinvoinnin eteen tehtävän työn tärkeyttä – "Tällaista ei pitäisi koulussa tapahtua"

– Tästä herää järkyttynyt tunne. Tällaista ei pitäisi koulussa tapahtua. Koulu on kuitenkin paikka, jonka pitäisi olla kaikille lapsille ja nuorille turvallinen. Heillä pitää olla oikeus keskittyä oppimiseen, Andersson sanoo STT:lle.

Ministeri sanoo, että on äärimmäisen tärkeää, että panostukset nuorten palveluihin, nuorten parissa työskenteleviin ammattilaisiin ja nuorten tukemiseen jatkuvat seuraavalla vaalikaudella, jotta vastaavia tapauksia voidaan entistä paremmin ehkäistä ennalta.

Andersson painottaa, että toimenpiteisiin on ryhdytty kuluvalla vaalikaudella.

– Meillä on ollut lainsäädäntöhanke koulussa tapahtuvan väkivallan ja kiusaamisen ennaltaehkäisyksi, jonka puitteissa on tehty konkreettisia lakimuutoksia, joiden tavoitteena on koulujen työrauhan vahvistaminen ja opetushenkilökunnan toimivaltuuksien lisääminen kurinpidollisissa päätöksissä.