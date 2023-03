Poliisi kirjasi yli 600 katujengeihin liittyvää rikosepäilyä runsaan vuoden aikana: "Suunta on huolestuttava"

– Suunta on huolestuttava. Katujengi-ilmiön juuret ovat pääkaupunkiseudulla, mutta valitettavasti ilmiö vaikuttaa nostavan päätään myös maan muissa suuremmissa kaupungeissa. Jengeillä on myös tunnistettu kansainvälisiä yhteyksiä, poliisijohtaja Sanna Heikinheimo Poliisihallituksesta kertoo.

– Leimallista näille ryhmille on myös se, että jengien välillä on erilaisia väkivallantekoja ja ryhmäajattelua jengien sisäisesti. Ryhmäajattelua vahvistavana heillä on erilaisia tunnuksia, Heikinheimo kertoo.