KRP:n rikosylitarkastaja MTV:lle: "Kun saadaan tietyt keskeiset toimijat pois kaduilta, niin se rauhoittaa tilannetta"

– Sanotaanko näin, että vuosien aikana on ollut laajoja kansainvälisiä tutkintoja. Tämä ei poikkea niistä, mutta tämä poikkeaa siitä, ketkä ovat nämä rikoksista epäillyt toimijat, eli linkittyy vahvasti katujengeihin sekä Ruotsissa että Suomessa.

Kilpeläisen mukaan kiinniotoilla on aina vaikutusta.

MTV Uutisten tietojen mukaan jutussa on vangittuna Suomessa yhteensä toistakymmentä epäiltyä. Heistä suurin osa on ulkomaalaistaustaisia ruotsalaisia ja epäilyjen mukaan heistä ainakin osalla on yhteyksiä katujengeihin Suomessa.