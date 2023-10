Pöllöraati pui jengirikollisuuden levittäytymistä Ruotsista Suomeen: "Herätyskello ja poliisin voimannäyte"

Keskusrikospoliisin on tällä viikolla uutisoitu tutkivan laajaa, Ruotsista Suomeen levittäytynyttä huumeorganisaatiota. Jutussa vangittuna olevilla on yhteyksiä katujengeihin. Pöllöraadin mukaan tapauksen selviäminen oli poliisin voimannäyte. Taustalla on kuitenkin laajempi ilmiö, jonka kitkemiseksi tarvitaan monenlaisia keinoja.