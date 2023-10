MTV:n tiedot: KRP tutkii Ruotsista johdettua laajaa huumeorganisaatiota, jonka epäillään tuoneen Suomeen valtavasti eri huumeita – vangituilla yhteyksiä katujengeihin

KRP on tehnyt esitutkinnan aikana yhteistyötä Ruotsin viranomaisten kanssa. Ruotsin poliisi otti kesällä KRP:n juttukokonaisuuteen liittyen kiinni useita henkilöitä, ja heidät toimitettiin Suomeen. Kaikki ovat edelleen vangittuina.



MTV Uutisten tietojen mukaan jutussa on vangittuna Suomessa yhteensä toistakymmentä epäiltyä. Heistä suurin osa on ulkomaalaistaustaisia ruotsalaisia ja epäilyjen mukaan heistä ainakin osalla on yhteyksiä katujengeihin tai niiden jäseniin Suomessa.



Laajassa tutkinnassa on kyse lähinnä epäillyistä törkeistä huumausainerikoksista. Tutkintakokonaisuuteen ei ilmeisesti liity epäiltyjä väkivaltarikoksia.



Ruotsista johdetun maahantuontiorganisaation epäillään salakuljettaneen Suomeen ison määrän erilaisia huumausaineita muun muassa niin sanotun pohjoisen reitin kautta.