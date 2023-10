Ruotsin järjestäytyneen rikollisuuden leviäminen Suomeen oli asiantuntijoiden mukaan odotettua: "Pahan siemen on kylvetty jo vuosia sitten"

Rikoskokonaisuuteen on osallistunut ryhmiä, jotka ovat järjestelleet huumausaineiden kuljetusta, järjestelleet huumeiden vastaanottamista, niiden päätymistä Suomeen ja aineiden varastointia ja levittämistä Suomessa. Yksi tärkeä osa verkoston toimintaa on ollut myös rahaliikenteen järjestäminen eteenpäin.

Rikospaikan Murharyhmän asiantuntijat eivät yllättyneet siitä, että rikollisverkostot pyrkivät Ruotsista myös Suomeen.

– Pahan siemen on kylvetty jo vuosia sitten. Ei ole mikään yllätys, että naapurimaasta tietyt laineet lyövät myös tänne, rikostarkastaja (evp.) Petri Rainiala sanoo.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– On ymmärrettävää, että nämä ilmiöt tulevat myös Suomeen, kun täältä haetaan lisää reviirejä, vaikutusvaltaa ja lisää asiakaskuntaa, asianajaja Kari Eriksson toteaa.

– Suuresta maailmasta kaikki paha saapuu tänne Suomeen vähän pienempimuotoisena ja vähän myöhemmin. Meille on tullut huumeet, järjestäytynyt rikollisuus, kouluampumiset, terrorismi, kunniaväkivalta ja nyt katujengit, Helsingin poliisin murharyhmän entinen päällikkö Kari Tolvanen luettelee.

Lue myös: Tällainen on pahamaineinen katujengi Dödspatrullen

Tyhjiöt täyttyvät nopeasti huumekaupassa

Poliisi otti esitutkinnan aikana kiinni 30 henkilöä, joista 17 on edelleen vangittuina. Epäillyt ovat pääosin 1990-luvun lopussa ja 2000-luvun alkupuolella syntyneitä nuoria. He ovat Ruotsin, Suomen, Norjan, Irakin, Britannian, Somalian, Serbian, Ukrainan, Kosovon ja Turkin kansalaisia.

Murharyhmän mukaan kiinniotoilla tilannetta saadaan rauhoitettua joksikin aikaa, mutta silti vain väliaikaisesti.

– Tyhjiöt tuppaavat täyttymään, etenkin kun kyse on huumeista. Ruotsalaisten arvokuljetusryöstöt saatiin aikanaan torpattua ja syynä oli se, että he olivat kovan luokan järjestäytyneen rikollisjengin jäseniä. Kun heidät saatiin kiinni, siellä tehtiin päätös, että Suomeen ei kannata tulla, koska poliisi on liian hyvä, Tolvanen kertoo.

– Nyt tässä tapauksessa on erilainen tilanne, kun meillä on niin paljon näköalattomia nuoria, jotka eivät ole mitenkään huippuammattirikollisia. Heitä on Ruotsissa kymmeniätuhansia ja Suomessakin jo satoja. He eivät ajattele mitenkään rationaalisesti ja he saavat toteuttaa itseään rikoksilla, hän jatkaa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Erikssonin mukaan erityisesti Ruotsissa on paljon nuorta ja vanhempaakin väkeä, jotka ajattelevat, että rikokset ovat heidän tapansa menestyä.

Ongelmista on uskallettava puhua

Ruotsissa on tapahtunut tänäkin syksynä valtavasti ammuskeluja ja räjähdyksiä. Murharyhmän mukaan Suomessa pitää tehdä töitä sen eteen, että vastaava kehitys estetään meillä.

– Tällä hetkellä tilanne Ruotsissa on mennyt siihen pisteeseen, että kaikki ne keinot mitkä Suomessa on käytettävissä, niin Ruotsilla ei niitä enää ole. Siinä vaiheessa kun armeija kutsutaan apuun, niin voidaan sanoa, että ollaan lähellä yhdenlaista sotatilaa, Eriksson kuvailee.

– Suomessa lähtötilanne on monella tapaa erilainen kuin Ruotsissa. Naapurimaassa on ollut hallitsematonta maahanmuuttoa, ihmiset laitettiin asumaan lähiöihin ja heidät unohdettiin sinne. Näistä asioista ja ongelmista ei myöskään saanut siellä puhua. Tätä asiaa ei pidä käsitellä vain yhtenä möykkynä, vaan ongelmista on uskallettava puhua, Rainiala toteaa.