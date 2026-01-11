Eduskunnan viiden suurimman puolueen piiripäättäjät kertoivat mieluisimmista tulevista hallituskumppaneistaan MTV Uutisten teettämässä kyselyssä.

Sosiaalidemokraatit on mieluisin hallituskumppani MTV:n kyselyyn vastanneiden kokoomuslaisten piiripäättäjien mielestä. 29 prosenttia on tätä mieltä. Perussuomalaiset seuraa tiukasti perässä vain parin prosenttiyksikön erolla. Kolmanneksi mieluisin puolue on keskusta.

Kokoomuslaiset näkisivät mieluiten itsensä SDP:n rinnalla.MTV

Joensuulainen Pasi Hartikainen kuuluu niihin kokoomuslaisiin, jotka eivät ole kovin innoissaan yhteistyöstä perussuomalaisten kanssa.

– Kepu ja kokoomus ovat kuitenkin monessa asiassa aika lähellä toisiaan ja yhteinen sävel voisi syntyä.

Entä perussuomalaiset?

– Viimeksi oltiin pakkoraossa. Jos on muita vaihtoehtoja, niin mieluummin muut, sanoo Hartikainen.

SDP ja Vasemmistoliitto

SDP:n piiripäättäjät sen sijaan eivät lämpene kokoomukselle. Ylivoimaisesti suosituin hallituskumppani on heidän mukaansa velkajarrusta pois jäänyt Vasemmistoliitto.

Piiripäättäjä Taru Reinikainen (sd.) Helsingistä näkee, että vasemmistoliiton linja selkiintyy viimeistään hallitusneuvotteluissa.

– Vasemmistoliitollekin varmasti reaalipoliittiset tavoitteet ja tosiasiat aukenevat tässä tulevaisuudessa. Ja viime kädessä hallitusneuvotteluissahan sitten haetaan se yhteinen linja, pohtii Reinikainen.

Demaripäättäjillä on selkeä suosikki seuraavaksi hallituskumppaniksi.MTV

Toiseksi mieluisin kumppani demareille on keskusta. Kokoomus sijoittuu vasta neljänneksi 9 prosentin kannatuksella.

Ainoastaan prosentti pitää perussuomalaisia mieluisimpana kumppanina.

Keskustalle kävisi punamulta

Keskustalaiset piiripäättäjät ovat punamullan kannalla. 45 prosenttia vastanneista pitää SDP:tä mieluisimpana hallituskumppanina.

Toiseksi eniten kannatusta saa kokoomus ja kolmanneksi sijoittuu RKP.

– SDP voisi olla lähinnä se, tai kokoomus. Molemmat ovat mahdollisia kumppaneita ja totta kai siellä on liuta muitakin, toteaa Jari Lauronen (kesk.) Joensuusta.

Perussuomalaiset on suosituin hallituskumppani viiden prosentin mielestä.

Keskustalaisten ykköskumppani olisi SDP.MTV

PS haluaa jatkaa kokoomuksen kanssa

Jopa 61 prosenttia kyselyyn vastanneista perussuomalaisista piiripäättäjistä haluaisi jatkaa hallitusyhteistyötä kokoomuksen kanssa.

Toiseksi mieluisin puolue on kristillisdemokraatit.

– Tämä nykyinen kokoomus, perussuomalaiset ja kristilliset, on ollut hyvä vaihtoehto. Miksi ei myös tulevaisuudessa entinen maalaispuolue keskusta voisi olla hallitusyhteistyössä, sanoo turkulainen Jyrki Åland (ps).

Perussuomalaisten kanta on selkeä: Kokoomus sopisi parhaiten saman hallitukseen.MTV

Ainoastaan yksi prosentti perussuomalaispäättäjistä pitää SDP:tä mieluisimpana puolueena. Nykyinen hallituskumppani RKP ei sen sijaan saa yhtään kannatusta.

Vihreät haikailee Marinin hallitusta

Vihreät haikailee osittain viime vaalikauden Sanna Marinin hallituksen perään ja mieluisin puolue vihreille piiripäättäjille on SDP. Yli puolet kyselyyn vastanneista on tätä mieltä.

Vasemmistoliittoa kannattaa 26 prosenttia ja kokoomus on mieluisin hallituskumppani 12 prosentin mukaan.

RKP:tä kannattaa 7 ja keskustaa 5 prosenttia kyselyyn vastanneista.

Vihreät jakaisi mieluiten hallitusvastuun SDP:n kanssa.MTV