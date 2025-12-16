Vihreiden puheenjohtaja ei usko, että perussuomalaisten rasistinen käytös loppuu tähän.

Vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran mukaan perussuomalaiset ehtivät tuhota Suomen maineen totaalisesti ennen kuin hallituksessa kukaan puuttuu asiaan.

Virta kommentoi niin kutsuttua silmienvenyttelykohua tiedotteessa.

Kokoomuksen ja perussuomalaisten eduskuntaryhmät ovat jälleen "keskustelleet" uudesta rasismikohusta, Virta aloittaa.

– Lopputulos on tuttu: ei seuraamuksia, ei kurinpitoa, ei johtajuutta. Tällainen höpötys on aivan yhtä tyhjän kanssa – odottaako joku muka oikeasti, että perussuomalaiset laittaisivat perussuomalaisten rasistisen pelleilyn kuriin? Virta sanoo.

Virran mukaan hallituksen toiminta näyttää siltä, ettei kukaan oikeasti johda.

– Perussuomalaiset hyppivät jälleen pöydille ja pääministeripuolue kokoomus katsoo sivusta. Tältä näyttää hallitus, jossa vastuuta ei kanneta ja johtajuus kadonnut, huono homma suomalaisille, Virta toteaa.

Virta osoittaa kohti pääministeri Petteri Orpoa (kok.).