Hallitus on käsitellyt rasismin vastaisia periaatteita jo useaan otteeseen perussuomalaispoliitikkojen vuoksi, ja tuoretta selkkausta tullaan käsittelemään eduskunnassa tiistaina ryhmänjohtajien kesken.

Perussuomalaiset ovat olleet viime päivinä otsikoissa erityisesti jälleen päätään nostaneen rasismikeskustelun vuoksi. Puolueen kansanedustajat Juho Eerola ja Kaisa Garedew matkivat missitittelinsä menettäneen Sarah Dzafcen rasistista silmienvenytyselettä, mikä on johtanut tyrmistykseen eduskunnassa.

Purra kommentoi perjantaina puoluetovereidensa tekoja lyhyesti Teams-infossaan. Silmienvenytyskuvista kysyttäessä hän kertoi, että perussuomalaisista monet kokevat empatiaa ja toimivat inhimillisesti "halutessaan puolustaa tällaisia henkilöitä, jotka joutuvat monesti kohtuuttoman, armottoman höykytyksen kohteeksi".

– Ehkä itsekin asiasta jotakin tiedän. Toisaalta heidän varmasti toinen tarkoitusperänsä tähän keskusteluun osallistumiseen on se, että he haluavat osoittaa, että tällaisessa keskustelussa ja siinä, miten lähdemme näihin mukaan, ei oikeastaan ole mitään järkeä.