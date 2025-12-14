Perussuomalaisten puoluevaltuusto kokoontuu tänään Helsingissä rasismikohun heiluttaessa jälleen kerran hallitusta. MTV Uutiset näyttää tilaisuuden alun suorana tässä artikkelissa.
Perussuomalaisten ykköspoliitikot kokoontuvat tänään Helsingin pikkuparlamenttiin puoluevaltuuston kokoukseen.
Tilaisuuden alku on avoin medialle. MTV Uutiset näyttää suorana puolueen puheenjohtajan, valtiovarainministeri Riikka Purran puheen sekä puheen jälkeisen puoluejohdon lehdistötilaisuuden.
Perussuomalaiset ovat olleet viime päivinä otsikoissa erityisesti jälleen päätään nostaneen rasismikeskustelun vuoksi. Puolueen kansanedustajat Juho Eerola ja Kaisa Garedew matkivat missitittelinsä menettäneen Sarah Dzafcen rasistista silmienvenytyselettä, mikä on johtanut tyrmistykseen eduskunnassa.
Hallitus on käsitellyt rasismin vastaisia periaatteita jo useaan otteeseen perussuomalaispoliitikkojen vuoksi, ja tuoretta selkkausta tullaan käsittelemään eduskunnassa tiistaina ryhmänjohtajien kesken.