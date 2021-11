Sihvosen EHT-sivallus: Leijonien pelissä on muodostumassa yksi isompi ongelma – "Sami Vatanen lähellä olympiavalintaa"

Tästä pidin

Tästä en pitänyt

Leijonat pelasi turnauksessa kolme peliä ja jokaisen matsin ensimmäisessä erässä oli enemmän tai vähemmän vaikeaa kiekkokontrollin pelaamisen kanssa. Voi olla, että eräs syy tähän on siinä, että Jukka Jalonen valitsee – ihan syystä – laajan kokoonpanon Karjala-turnaukseen. Kun pelaajia kierrätetään, on vaikeampi vakiinnuttaa hyökkäyspelitapaa eikä sitä tällä kertaa oikeastaan kyetty ainakaan merkittävästi kehittämään ensimmäisestä pelistä toiseen eikä edes kolmanteen.

Tshekkiä ja etenkin Ruotsia vastaa Leijonien alivoimapeli oli vaatimatonta. Tämä on osa-alue, joko oli kysymysmerkki jo viime kevään MM-kisoissa. Kiinnostaisi tietää, vastaako alivoiman organisoinnista valmentajista Mikko Manner vai Ari-Pekka Selin . Toimivaa konseptia ja sen toteutusta ei meinaa löytyä. Asia huolettaa paitsi MM-kisoja silmällä pitäen myös olympialaisten suhteen. Ruotsia vastaan näytti, että Atte Ohtamaan ollessa jäällä pelattiin ikään kuin Kärppien alivoimapeliä, kun taas toinen neliö pelasi jotain ihan muuta.

Tätä ihmettelen

Oli erikoista, että Ruotsin tolppatrap halvaannutti Leijonien viivelähdön. Siihen ei oltu selvästi varauduttu. Purkaisin tuon trapin sijoittamalla lähes seisovan sentterin kaukalon keskustaan, jonka kautta voidaan tulla pakki–pakki-syötön jälkeen lyhyellä peliä tekevällä syötöllä, ja jos sentteri merkataan, on mahdollista pelata ristipisto tai hätätapauksessa syöttö pelin puolen laitaan. Tärkeintä on, että työkalupakissa on aina lähtökohtaisesti jokin malli asettaa välittömästi pelattavaksi, jota voidaan sitten tarvittaessa muuttaa. Nyt näytti, että sormi meni suuhun, kun Ruotsi tällä konstillaan yllätti Suomen