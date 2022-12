Sihvonen: Leijonat ja Tre Kronor kyräilivät toisiaan – ruotsalaisten karva alkaa hiljalleen paljastua

Tästä pidin

On erittäin virkistävää, että Ruotsilla on nyt uusi päävalmentaja Sam Hallam, joka vuorostaan yrittää saada Tre Kronorin pärjäämään Jukka Jalosen Leijonille. Sanoisin, että juuri nyt on käsillä eräänlainen kyräilyvaihe, jossa katsotaan ja tutkitaan, miten toinen pelaa, miten toista vastaan kannattaa pelata. Hiljalleen Hallamin Tre Kronorin karva alkaa paljastua, peli peliltä.

Tästä en pitänyt

Mitä vähemmän pelaajia on jäällä, sitä nopeammin ja varmemmin pelaajat ja valmentajat, tässä tapauksessa ehkä vielä enemmän pelaajat, ottavat pelin pois pelistä. Oma kokemukseni on, että jopa 13-vuotiaat juniorit hoksaavat tosi pian, miten sitä kolmella kolmea -vastaan tulee pelata, jos haluaa voittaa – ja ennen muuta välttää tappion.

Joukkuepallopeleissä alkaa syntyä ylivoimatilanteita usein vasta sitten, kun on mahdollista pelata pelaa kolmannelle -periaatetta, mikä on erittäin hankalaa lätkässä, kun jäällä on vain kolme plus kolme kenttäpelaajaa ja maalivahdit.