Sihvonen: Leijonat teki vastustajalleen peräti perverssin teon – Jukka Jalonen ansaitsee myös nuhteita

Tästä pidin

Suomalainen jääkiekkoilu ja Leijonat on edelleen taktisesti valovuoden edellä Sveitsiä, joka kiistatta sekin hakee nyt hieman uusi tuulia pelaamiseensa viivelähtöineen. On erikoista, ettei sveitsiläisillä ja sen päävalmentaja Patrick Fisherillä ole sitä ymmärrystä, ettei modernia jääkiekko-ottelua voi oikein millään voittaa totaalisella prässäämisellä, joka lopulta aina vääntäytyy – pelkästään jo voimienkin huvetessa – pelin jahtaamiseksi.

Jääkiekkopeli kestää 60 minuuttia. Kyseessä on maitohappolaji. Oli oikeastaan lätkäperverssi nautinto katsoa, kun lopulta Leijonat juoksutti (luistelutti) Sveitsiltä kielen vyön alle. En tiedä, onko sanonta "kiekolla ei ole keuhkoja" minkämaalaista perua, mutta meillä se on sisäistetty. Peliväline on vallan väline, sen kun panee kiertämään lavasta lapaan syötellen, siinä ei auta mitkään määrät sveitsiläistä kesätreeniä polkupyörillä sikäläisessä vuoristossa.