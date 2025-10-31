Leijonat on tehnyt yhden muutoksen ensi viikolla pelattavan EHT-turnauksen joukkueeseensa.
Saku Mäenalanen ei ole Leijonien käytettävissä loukkaantumisen vuoksi. Mäenalasen tilalle päävalmentaja Antti Pennanen on nimennyt Sveitsin liigassa pelaavan Klotenin Petteri Puhakan.
24-vuotias Puhakka pelaa ensimmäistä kauttaan Sveitsissä. Hän on tehnyt 21 ottelussa 16 (8+8) tehopistettä.
Puhakka debytoi viime kaudella Leijonissa pelaten neljä EHT-ottelua ja viisi MM-leirityksen harjoitusottelua.
Suomen EHT-turnaus käynnistyy torstaina Tampereella. Leijonat kohtaa avausottelussaan Sveitsin.