Saga Vanninen ulos Ruotsi-ottelusta

Saga Vanninen ei kilpaile yleisurheilun Ruotsi-Suomi-maaottelun pituuskisassa.IMAGO/Orange Pictures/ All Over Press
Julkaistu 20.08.2025 11:25
Antti Rämänen

Suomen kirkkaimpiin yleisurheilunimiin lukeutuva Saga Vanninen ei kilpaile tulevana viikonloppuna Tukholmassa järjestettävässä Ruotsi-ottelussa.

Vanninen oli alun perin ilmoitettu mukaan maaottelun pituushyppykisaan, mutta lajissa toisen Suomen mestaruutensa tänä kesänä voittanut seitsenottelija ei Tukholmaan lähde.

Suomen urheiluliitto ei kerro tiedotteessaan Vannisen poissaolon syytä. Tilalle on valittu Saana Peura.

Vanninen on tämän kauden seitsenottelun maailmantilastossa kolmannella sijalla heinäkuussa Norjan Bergenissä tekemillään Suomen ennätyspisteillä 6 563. Tampereen Pyrinnön urheilija voitti talvella sisäratojen viisiottelun maailmanmestaruuden ja Euroopan mestaruuden.

Myös miesten pituuskisaan nimetty Kasperi Vehmaa ja 110 metrin aitoihin ilmoitettu Rasmus Vehmaa jäävät pois maaottelusta. Heidän tilalleen on valittu pituushyppääjä Otto Pulkkinen ja aitajuoksija Juuso Peltola.

