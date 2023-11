Sihvonen: Seurapomo sysäsi mestariluotsin noloon asemaan SM-liigassa: "Ennenkuulumatonta – naurattaisi, jos ei itkettäisi"

JYP siirtynee tässä aivan lähitulevaisuudessa pelaamaan pelipaikatonta jääkiekkoa. Jos taas JYP ei siirry pelaamaan pelipaikatonta jääkiekko jonkin ajan kuluttua, sen puheenjohtajalla Jukka Seppäsellä ei ole valtaa omassa seurassaan. Tilanne on kimurantti.

Asetelma on lisäksi suorastaan nolo päävalmentaja Jukka Rautakorven, apuvalmentajien Ville Niemisen ja Mikko Heiskasen sekä urheilujohtaja Mikko Viitasen kannalta. Edellä mainittujen pitäisi kuulemma siirtyä puheista tekoihin.

Pääomistaja Seppäsen analyysi on tullut valmiiksi, hän kertoi sen Keskisuomalaiselle 18.11.2023: "Näen, että jääkiekko kehittyy kolmessa–viidessä vuodessa pelipaikattomaksi peliksi. Vauhti kasvaa niin kovaksi, että perinteiset puolustajien ja hyökkääjien roolit hämärtyvät."

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Noinkohan vain! Palaan pelipaikattoman jääkiekon teemaan tuolla alla myöhemmin.

Seppänen vie lajiajattelunsa vielä pidemmälle. Siirtymällä pelipaikattomaan jääkiekkoon JYP olisi kova joukkue SM-liigassa. "Saisimme pelitapaedun", julistaa Seppänen.

Seppäsen mukaan kehitysaskelia on otettu. Ilmeisesti siis JYPin liigajoukkueessa. Vaan tekemistä piisaa yhä: "Puheiden pitää näkyä entistä enemmän jokapäiväisessä toiminnassa", Seppänen lataa.

Naurattaisi, jos ei itkettäisi – Rautakorven ja hänen esikuntansa puolesta. Tietojeni mukaan valmennustiimi on ollut vähintäänkin hämmästynyt seuran pääomistajan puheista.

Sen verran voin Rautakorpea lohduttaa, ettei ainakaan Suomesta löydy hänen tilalleen ainuttakaan päävalmentajaa, joka lähtisi SM-liigaan ja JYPiin toikkaroimaan pelipaikattoman jääkiekkoilun pelikirjalla, siis sellaisella, jossa pakkien ja hyökkääjien roolit hämärtyisivät.

Sivumennen sanoen Rautakorpi itse hieman kokeili ja flirttaili pelipaikattoman jääkiekon pelitavalla 2017-2018 superjoukkueellaan Mikko Lehtosineen sellaisin seurauksin, että Rautakorven Tappara suorastaan lahjoitti silloin mestaruuden tavattoman siipirikkona viidellä, kuudella puolustajalla finaalisarjassa pelanneelle Mikko Mannerin Kärpille.

Kovistelee meritoituneita lätkäjätkiä

2:54 Kalle Rovanperä, Jukka Jalonen ja muut onnittelevat viime perjantaina 100-vuotisjuhliaan viettänyttä JYPiä.

Jukka Seppäsen mukaan JYPissä pitäisi valmentaa ihmisläheisemmin. Junioripuolella kuulemma niin jo tehdään. "Siellä (junioreissa) toiminta on ihmisläheistä, mutta silti vaativaa. Yksilölle annetaan lisää vastuuta, eivätkä valmentajat anna ohjeita negaatioiden kautta", Seppänen jyrisee.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

JYPin liigajoukkueessa tuon mukaan lienee sitten tilanne, jossa yksilöille ei anneta tilaa ja vastuuta; ja onko sitten niin, että mestariluotsi Rautakorpi, Nieminen ja Heiskanen antavat ohjeita negaatioiden kautta, ilmeisesti.

Tällä hetkellä Rautakorven JYP on SM-liigassa sijalla viisi, pisteitä joukkueella on 37, kun edellä olevalla Kärpillä on kaksi peliä enemmän pelanneena 42 pistettä, ja niin ikään JYPiä kaksi ottelua enemmän pelanneella HIFK:lla on 43 pistettä. JYP on pelannut varsin hyvin, se alkaa kuulua jopa niihin joukkueisiin, joka voi ilmoittautua kevään korvalla haastajaksi pelaamaan jopa mitalista, minkä värisestä vain.

Luojan kiitos Rautakorven JYP ei pelaa pelipaikatonta jääkiekkoa, koska sillä se ei yltäisi millään kymmenen sakkiin SM-liigakaudella 2023-2024.

Minä journalistina en tohdi arvuutella, kuiskutteleeko joku pehmeitä jääkiekkoilusta Seppäsen korvaan, vai onko kaikki vain Seppäsen omista lätkäaivoista lähtöisin. Kummin vain, Seppänen näyttäytyy asiassa erittäin heikossa valossa, jos valossa ollenkaan.

Vaikka ei jääkiekosta ymmärtäisi hölkäsen pöläystä, pitäisi Seppäsen kuitenkin tajuta, että hän puheillaan saattaa asettaa seuralleen lasikaton, jota pelaajat ja valmentajat eivät tällä kaudella voi ylittää. On aivan ennenkuulumatonta, että Seppänen alkaa täydellisen vajavaisella lätkäymmärryksellä kovistella meritoituneita lätkäjätkiä Jukka Rautakorpea ja Ville Niemistä – jotka siis tällä hetkellä valmentavat Seppäsen mukaan jotenkin väärin.

Toki voi olla niin, että Rautakorpi ja Nieminen ovat jo ennen viime kautta, ennen kuin nimet olivat paperissa, ovat lämpimikseen puhelleet Seppäselle mitä sattuu saadakseen nimensä sopimuspapereihin. Matkankin varrella on mitä luultavammin puheltu asioista. Sitäkö Seppänen nyt penää, että puheista olisi siirryttävä tekoihin? Mene, tiedä.

Kestämätöntä johtamista

4:38 Onko Jerry Turkulainen Liigan aliarvostetuin superstara? – "Tykkään olla taustalla."

Oikaisen nyt Seppästä (ja mahdollista korvaansa kuiskuttelijaa). Mitä nopeammaksi jääkiekko menee, sitä vähemmän sitä voi oikeasti pelata pelipaikattomasti. Kannattaa katsoa nykyistä NHL:ää. Toki tämä pätee myös SM-liigaan, SHL:ään, NL:ään sekä Tshekin ja Saksan pääsarjoja: kaukana omasta maalista, hyökkäysalueella, voi jonkin verran pelata rotaationa ikään kuin pelipaikattomasti – eikä sittenkään varsinaisesti pelipaikattomasti.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Moderni ja tulevaisuuden pelipaikaton pelaaminen lähtee hetkellisesti liikkeelle – tadaa! – pelipaikoilta. Eli se ei ole pelipaikatonta eikä tule olemaankaan. Lisäksi hetken pelipaikattomasta tuokiosta palataan – tietysti! – pelipaikoille. Miksi?

Siksi, että vaikkapa puolustaminen omalla alueella vaatii erikoistaitoja. Ei vaikkapa niinkään taitava jääkiekkoilija kuin Patrik Laine voi puolustaa kuin hetkittäin yhdessä pakkien kanssa alakolmiossa. Nähty on.

Siksi, että eri pelitilanteet vaativat entistäkin enemmän pelipaikkakohtaista osaamista paitsi teknisesti myös psyykkisesti ja fyysisesti.

Siksi, että yhä nopeutuvassa pelissä pelaajilla ei ole aikaa arpoa sekunnin kymmenystäkään, että menetkö sinä vai menenkö minä tuonne vai tänne. On pelinopeampaa ja tarkoituksenmukaisempaa, että pelaajia sijaitsee ennalta määrätyissä positioissa.

Siksi, että vaikka pelipaikattomuus joidenkin pelitilanteiden osalta – silloin kun peliväline viipyy kauemmin toisella joukkueella – saattaa hetkellisesti lisätä pelinopeutta, pelipaikattomuus tulee armotta maksuun ja alkaa heikentää pelin virtauksen hallintaa ja syödä peliotetta niinä hetkinä, kun kiekko vaihtaa puolta joukkueelta toiselle tai syntyy irtokiekko. Niinä hetkinä se viisikko jää jälkeen, joka on sijainneiltaan pelipaikattomuudesta johtuvassa välitilassa.

Siksi, että nykyaikaisessa jääkiekkoilussa pitää saada vastustajan oraalla oleva hyökkäysalueen hyökkäyspeli nopeasti poikki. Jos JYPissä sitä olisivat alakolmiossa katkaisemassa vaikkapa (hyökkääjät) Jerry Turkulainen, Jere Lassila ja Juuso Puustinen, kun samalla (puolustajat) Tobias Winberg ja Sami Niku olisivat pelipaikattomassa lätkässä jääneet laitureiden paikalle puolustamaan, menisi ikä ja terveys ennen kuin peliväline saataisiin riistettyä vastustajalta. Eikä sovi unohtaa, että tuosta tilanteesta nopeat käännöt ovat tärkeitä. Siinä sitä sitten omistaja Seppänenkin ihmettelisi, kun vastahyökkäystä kiekkollisena johtaisi Winberg eikä Turkulainen tai Puustinen.

No, valmentajat ja valtaosa pelaajista ymmärtävät tuon kaiken tuossa edellä. Useimmille seurajohtajille tuo on toki kiinaa. Voisin jatkaa todisteluani usein lisäpääkohdin ja lukemattomin alakohdin. Mutta ei siihen ole tarvis.

Sen sanon vielä, että niin kauan kuin minä olen olut mukana jääkiekkoilussa, haaveet, kaipuut ja spekulaatiot pelipaikattomuuteen ovat eläneet mukana. Koskaan se ei ole toteutunut. Jotakin kokeiluja on ollut, mutta epäonnistujia on yhtä paljon kuin yrittäjiä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Sinne se Sami Nikun pitää ja kannattaa rientää hyökkäysalueen rotaation jälkeen pelin alle puolustamaan sen sijaan, että vihollisen hyökkäystä olisi ottamassa takaperin luistelusta vastaan Jerry Turkulainen, saati Juuso Puustinen. Joitakin satunnaisia kertoja sen voi Turkulainen tehdä, mutta neljä kertaa viidestä siellä on oltavat Nikun ja Juuso Vainion. Pääomistaja Seppänenkin tajuaa lukujen päälle: neljä kertaa viidestä!

Juttu jatkuu videon alla.

5:39 Sami Niku takoo hirmuista jälkeä SM-liigassa – menevätkö ennätykset uusiksi?

Hyvin harvoin Colorado Avalanchen Mikko Rantanen ottaa hyökkäyksiä vastaan takaperin luistellen pakin paikalta. Ei, ei! Kyllä sinne tämän tästä ehättää ja halutaan hätiin Cale Makar, vaikka hän olisi äsken hieman kurkannutkin hyökkäysalueelle.

Heh, pelipaikattomuus! Anteeksi vain, mutta nyt minua jo naurattaa.

Vakavasti sanoen on kestämätöntä, että Jukka Seppänen johtaa seuraa paikallislehden kautta. Sellainen on surkeinta mahdollista kuviteltavissa olevaa johtamista. Ja että ylipäätään Seppänen puuttuu urheiluasioihin. Mikä virka seurassa on enää urheilujohtaja Mikko Viitasella? Hänenhän se on linjattava yhdessä Rautakorven kanssa sitä, miten Jyväskylässä pelataan jääkiekkoa. Asian ei pitäisi kuulua ollenkaan Seppäselle.

Samaisessa Keskisuomalaisessa Seppänen ottaa kantaa viime aikoina siihen rönsyilleeseen keskusteluun, jossa ankarasti pohditaan ja kiistelläänkin SM-liigan tulevaa olemistapaa koskien sarjajärjestelmää ja liigaosakkeen hintaa. Tämän osalta Seppänen on mies paikallaan. Hän argumentoi hyvin. Seppänen on aiheen tiimoilta selvä konservatiivi, säilyttäjä. Seppänen vyöryttää esiin tukun argumentteja liigaosakkeen korkean hinnan puolesta ja on muutoinkin huolissaan niiden seurojen suhteen, jotka mahdollisesti putoaisivat SM-liigasta.

Seppänen kommentoi liigaosakkeen hintaa. Kun julkisuudessa on väläytetty osakkeen hinnaksi 3,8 miljoonaa euroa, toteaa Seppänen, että "Ei summaa ole missään määritelty. Voisihan se olla vaikka viisi miljoonaa".

Seppänen pitää selvästi pienten puolta. Jokereita hän kommentoi terävästi: "Kaikkia tuntuu huolestuttavan Jokerien osa, mutta ketään ei huolestuta vaikkapa Lappeenrannan jääkiekko."