Suora lähetys kyselytunnilta: Jos rasismisäännöistä lipsutaan, tuletteko pyytämään eroa, SDP tivaa – näin Orpo puolustautui

Oppositio ja hallitus ottavat yhteen eduskunnan istuntokauden ensimmäisellä kyselytunnilla. Petteri Orpon (kok.) hallitus sai vastikään valmiiksi budjettiriihensä. Riihtä sävytti rasismikohu, jonka selvittely vei runsaasti aikaa hallituspuolueiden edustajilta.

MTV Uutiset näyttää eduskunnan kyselytuntia suorana. Voit katsoa lähetystä tämän artikkelin kuvan paikalla olevan videosoittimen kautta.

Pääoppositiopuolue SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sivalsi Orpon hallitusta muistuttamalla, että työttömyys kasvaa, valtio velkaantuu ja konkurssien määrä on ennätystasolla.

– Näiden vaikeuksien edessä Suomen istuva oikeistohallitus joutuu käyttämään juuri päättyneessä riihessään suurimman osan ajasta sen asian käsittelyyn, joka on kaikille suomalaisille aivan selvää: jokainen ihminen on samanarvoinen.

SDP:n ryhmyri sanoi, että näiden vaikeuksien edessä ihmisten tulisi voida luottaa siihen, että maassa on toimintakykyinen hallitus, joka kantaa huolta Suomen taloudesta, työllisyydestä ja ihmisten hyvinvoinnista.

Onko hallitus toimintakykyinen? Tuppurainen kysyi.

Tuppurainen suuntasi kysymyksen perussuomalaisten puheenjohtajalle Riikka Purralle ja tiedusteli, tuleeko epäasiallisista puheista jatkossa seuraamuksia.

Purran sijaan pääministeri Orpo otti vastausvuoron ja puolusti hallituksensa linjaa ja päätöksiä.

– On aivan selvää, että tässä maassa ihmiset ovat yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia. Se on hallituksen linja ja se on eduskunnan linja. Emme hyväksyi ihmisarvoa loukkaava tai vähättelevää puhetta. Kaikki ovat tähän sitoutuneita.

– Suomi on hieno maa, pidetään se sellaisena. Täällä kaikki ovat tasa-arvoisia, pääministeri vastasi rasismikohua koskevaan kysymyksen osaan.

Orpo muistutti myös hallituksen jo vuonna 2023 hyväksymästä yhdenvertaisuustiedonannosta.

SDP:n Tytti Tuppurainen ei niellyt Purran puolesta vastanneen pääministerin kommenttia, vaan totesi, että hallitus joutuu selvästi edelleen käymään keskustelua asiasta, jonka pitäisi olla jokaiselle suomalaiselle aivan selvä.

– Arvoisa pääministeri, annatteko arvovallallanne takuun, että jos yhdenvertaisuuspariaatetta vielä kerrankin rikotaan seuraamuksetta, niin katsotteko hallituksen menettäneen toimintakykynsä ja tuletteko pyytämään eroa?

– Kaikki puolueet ovat sitoutuneet yhdenvertaisuuteen, sivistyneeseen puheeseen ja tasa-arvon käsittelyyn. Jos tulee rikkomuksia, olemme sopineet, että rikkomukset sanktioidaan. Jos niin ei toimita, kyse on hallituksen sisäisestä luottamuksesta ja toimintakyvystä, Orpo sanoi.

2:19 Krista Kiuru tylynä pääministeri Orpolle: "Ette voineet antaa puheenvuoroa Riikka Purralle, sillä pelkäsitte, mitä hän sanoisi"

Kekkonen nousi esiin

Keskustan kansanedustaja Tuomas Kettunen nosti esiin presidentti Urho Kekkosen syntymän 125-vuotispäivän, jota vietettiin eilen keskiviikkona.

– Mitähän Kekkonen sanoisi hallituksen menosta tällä viikolla? Ehkä voimasanoin maustetun parahduksen tunareista.

– Suomi rämpii lamassa ja hallitus riitelee kaksi päivää siitä, onko jokainen ihminen samanarvoinen.

Keskustan Kettunen muistutti eduskuntasalia myös siitä, että presidentti Kekkonen nimitti maahan hätätilahallituksen, kun tytöttömiä oli reilut 60 000. Tällä hetkellä työttömiä on yli 300 000.

– Hallituksen pitäisi elää samaa arkea kuin tavallisten ihmisten. Milloin tulette samaan todellisuuteen suomalaisten kanssa, lopetatte suhdanteiden syyttämisen ja alatte tehdä jotain?

Pääministeri Orpo muistutti, että sota Ukrainassa on jatkunut jo vuosia ja euroalue on matalan kasvun suhdanteessa. Hän puolusti hallituksen toimia työllisyyden ja talouden parantamiseksi.

– Kesän aikana talous on selvästi piristynyt ja investointeja on eri puolille Suomea. Talous on kääntymässä ja meidän tulee tukea kasvua myös puheenparrella.

– Tilanne ei ole toivoton. Suomi on hieno maa, meillä on suuria mahdollisuuksia. Tuetaan sitä yhdessä, Orpo sanoi.