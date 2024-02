Hallitukselle räksyttänyt SDP ihmeissään – mitä Riikka Purralle tapahtui? "Sisään käveli pienituloisen paras ystävä, ulos tuli palkansaajan painajainen"

Hän muistutti hallituspuolueiden lunastaneen vajaa vuosi sitten mandaattinsa vaaleissa lupaamalla pysäyttää velkaantumisen, luoda 100 000 uutta työpaikkaa ja kääntää arjen kustannukset laskuun, mutta kaikissa näissä on kuljettu päinvastaiseen suuntaan. Lisäksi työmarkkinoilla on levotonta.

– Onpahan lyhyessä ajassa saatu aikaan melkoinen sotku. Kukahan tämän kaiken siivoaa? Johtopäätös on selvä: oikeistohallitus vie Suomea väärään suuntaan. Ei ihme, että sadattuhannet myyjät, hoitajat, opettajat, jopa insinöörit sekä lääkärit, ovat osoittaneet mieltään hallituksen toimia vastaan, Lindtman sanoi.

"Onko hallituksella korvia?"

– Kun te ilmeisesti nyt sen välikysymyksen teette, siinä on sitten loistava paikka oikeasti avata, mikä se teidän vaihtoehtonne on. Onko se työmarkkinauudistuksissa se, ettei tehdä mitään? Onko se se, että nostetaan ja kiristetään veroja? Onko se se, että säästöt perutaan? Kyllä tämä pitää tietää, oppositiolla pitää olla vaihtoehto, Orpo penäsi.

– Teidän suuntanne on: velkaantuminen kiihtyy, työpaikkojen määrä vähenee, arjen kustannukset nousevat, ja työmarkkinat on ajettu ennennäkemättömään kaaokseen. Pääministeri, tässä on se suunta. Olisiko aika arvioida uudelleen ja muuttaa suuntaa? Lindtman kysyi.