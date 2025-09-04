Purralta tivattiin rasismista, Orpo vastasi – Krista Kiurulta tyly kuitti

Rasismia ja yhdenvertaisuutta koskeviin kysymyksiin vastasi kyselytunnilla pääministeri Orpo.

Oppositio tarttui syysistuntokauden ensimmäisellä kyselytunnilla torstaina erityisesti hallituksen alkuviikon budjettiriiheen ja sen yhteydessä käytyyn keskusteluun rasismista ja yhdenvertaisuudesta.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen aloitti keskustelun arvostelemalla sitä, että hallitus käytti suurimman osan budjettiriiheen varatusta ajasta käsittelemällä itsestään selvää asiaa: että jokainen ihminen on samanarvoinen.

Tuppurainen sanoi, että ihmisten pitäisi voida luottaa siihen, että maassa on toimintakykyinen hallitus.

– Hallitus, joka huolehtii Suomen taloudesta, työllisyydestä ja ihmisten hyvinvoinnista. Tämä herättää kysymyksen: onko hallitus toimintakykyinen?

Orpo halusi vastata

Tuppurainen kysyi perussuomalaisten puheenjohtajalta, valtiovarainministeri Riikka Purralta, että jos jatkossa joku kansanedustaja puhuu maahanmuuttajista ihmisarvoa alentavasti, tuleeko siitä seurauksia.

Kysymykseen ei kuitenkaan vastannut Purra, vaan pääministeri Petteri Orpo (kok.). Hän sanoi haluavansa vastata kysymykseen, koska asia on vahvasti hallituksen yhteinen.

– On aivan selvää, että tässä maassa ihmiset ovat yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia. Se on hallituksen linja, se on eduskunnan linja. 2023 syksyllä me hyväksyimme yhdenvertaisuustiedonannon, johon kaikki ovat sitoutuneet, Orpo sanoi.

Hänen mukaansa keskustelu asiasta käytiin, jotta kaikille hallituspuolueiden edustajille on selvää, että tästä ei tingitä. Orpo totesi jälleen, että jos näin ei toimita, sanktioita tulee.

– Jos näin ei toimita, kyse on silloin hallituksen sisäisestä luottamuksesta ja toimintakyvystä.

Krista Kiuru sivalsi

Kansanedustaja Krista Kiuru (sd.) sanoi kyselytunnin alkupuolella näkemyksensä ministeriaition vastausvuoroista.

– Pääministeri Orpo, näytti äsken siltä, että te ette voinut antaa puheenvuoroa Riikka Purralle, koska te pelkäsitte, mitä hän sanoisi. Siltä se tänne katsomoon näyttää.

Useampi muukin SDP:n kansanedustaja tivasi Purralta vastauksia yhdenvertaisuusasiaan liittyen, mutta näilläkin kerroilla vastaajana oli Orpo.

Pääministeri vetosi yhdessä vastauksistaan, että puheenvuorot jakaa myös ministereille eduskunnan puhemies, eli perussuomalaisten Jussi Halla-aho.

"Mitähän se Kekkonen sanoisi?"

Oppositio arvosteli myös hallituksen tiistaina esittelemää budjettiehdotusta. Arvostelua saivat osakseen esimerkiksi suurituloisten veronkevennykset sekä valtion tukeman asuntotuotannon korkotukivaltuuden leikkaaminen. Valtuutta aiotaan leikata 365 miljoonalla eurolla vuonna 2027.

Monet edustajat kiinnittivät huomiota Suomen edelleen heikkoon taloustilanteeseen. Kansanedustaja Tuomas Kettunen (kesk.) sanoi työttömyyden olevan niin korkealla, että se on keskustan mielestä kansallinen hätätila.

– Presidentti Kekkosen syntymästä tuli eilen kuluneeksi 125 vuotta. Mitähän se Kekkonen sanoisi hallituksen menosta tällä viikolla? Ehkä voimasanoin maustetun parahduksen tunareista.

Pääministeri Orpo vakuutti, että hallitus on tehnyt toimia kasvun lisäämiseksi. Hän sanoi, että merkkejä paremmasta on jo näkyvissä.

– Ei tämä ole toivoton tämä tilanne. Suomi on hieno maa, meillä on upeita yrityksiä, meillä on suuria mahdollisuuksia. Ja tämä on lähdössä parempaan suuntaan. Tuetaan sitä yhdessä.