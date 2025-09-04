Ruotsi puolittaa ruoan arvonlisäveronsa – ero Suomeen huomattava

Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson NATOn huippukokouksessa Haagissa 25. kesäkuuta.
Pääministeri Ulf Kristersson (kuvassa) kertoo, että ruoan alv aiotaan laskea Ruotsissa 12 prosentista kuuteen prosenttiin ensi vuonna. AOP / Splash News
Julkaistu 04.09.2025 12:39(Päivitetty 33 minuuttia sitten)
Toimittajan kuva
Jukka Auramies

jukka.auramies@mtv.fi

@Auramies
Toimittajan kuva
Kati Hyttinen

kati.hyttinen@mtv.fi

Reuters

Ruotsi aikoo puolittaa ruoan arvonlisäveronsa ensi vuoden budjetissaan, kertoo uutistoimisto Reuters.

Pääministeri Ulf Kristersson kertoo, että ruoan alv aiotaan laskea 12 prosentista kuuteen prosenttiin ensi vuonna. 

Suomessa hallitus lupasi kevään puoliväliriihessä, että se laskee ruoan arvonlisäveroa 14 prosentista 13,5 prosenttiin.

Ruotsin hallitus perustelee alv:n laskua sillä, että talouskasvu on pysähtynyt Yhdysvaltain presidentin Dobald Trumpin asettamien tullien aiheuttaman epävarmuuden vuoksi ja kotitaloudet ja yritykset ovat olleet haluttomia kuluttamaan huolimatta useista veronalennuksista.

Varapääministeri Ebba Busch sanoi, että arvonlisäveron alennus olisi väliaikainen. Se kestäisi huhtikuusta 2026 joulukuuhun 2027.

–Tämä on uudistus, joka vaikuttaa eniten kotitalouksiin, joilla on ollut vaikeinta, hän sanoi viestipalvelu X:ssä. 

Oikeistolainen koalitiohallitus ilmoitti viime viikolla, että sen ensi vuoden 2026 talousarvioesitys sisältää 80 miljardia kruunun arvosta toimia talouden elvyttämiseksi. 

Hallitus ennustaa bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 0,9 prosentin ja ensi vuonna 3,0 prosenttia. 

Juttua täydennetty 4.9.2025 kello 13.22.

