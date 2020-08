HUS-johtajan mukaan kotimaan tartunnat matkustusta suurempi koronariski, kokoontumisia saatetaan joutua taas rajoittamaan – "Lapset eivät juurikaan tartuta"

Elokuussa pahentunut koronavirustilanne Suomessa on iskenyt kevään lailla pahimmin Uudenmaan alueelle. Mikä on tarkka tilannekuva nyt, siitä odotetaan infossa tietoa.

HUS-alueella on testattu toistaiseksi pitkälti yli 20 000 lasta koronaviruksen varalta koko epidemian aikana. Elokuussa ainoastaan viisi on paljastunut koronaviruspositiiviseksi.

Kello 13.17: HUSin lastenklinikalla on ollut toistaiseksi vasta viisi lapsipotilasta sairaalassa koko epidemian aikana. Maailmalla on puhuttu paljon Kawasakin tautiin sairastuneista lapsipotilaista. Suomessa on ollut tapauksia vain yksi, joka on jo toipunut oireettomaksi.