MTV Uutiset seuraa hetki hetkeltä HUS:n ja THL:n tiedotustilaisuutta: 130 Suomalaista 14 päivän karanteeniin koronavirustartuntariskin vuoksi – "Suomessa koronatartuntoja on kuusi"

Kello 18.44: Taneli Puumalainen korostaa, että ei ole todennäköistä, että kukaan karanteeniin asetetuista saisi koronavirustartunnan.



Kello 18.42: Influenssan ja koronaviruksen taudinkuva on hyvin samanlainen. Järvinen suosittelee influenssarokotetta, ettei joudu koronavirusepäilyn kohteeksi. Johtavan ylilääkärin Lukkarisen mukaan influenssarokotteita on vielä hyvin jäljellä.

Kello 18.41: HUS:n ylilääkärin Asko Järvinen toivoo, että karanteeniin asetetut henkilöt pesevät ahkerasti käsiä. Heillä olisi hyvä myös olla oma pyyhe. Sekä käsi- että yskimishygieniaan on syytä kiinnittää huomiota.

Kello 18.37: Yhteensä koronavirustartuntoja Suomessa on siis kuusi. Näistä tuorein on tullut tänään, HUS:n ylilääkäri Asko Järvinen tarkentaa.



Kello 18.36: Tarkastukset ovat tehoton keino etsiä tartunnan saaneita. Yhtäkään suomalaisista tartunnan saaneista ei oltaisi havaittu rajatarkastuksissa, HUS:n ylilääkäri Asko Järvinen lisää.

Kello 18.34: Helsingillä ei ole konkreettisia suunnitelmia Helsinkiin tulevien turistien tarkistamiseen, pormestari Jan Vapaavuori sanoo.

Kello 18.33: Kiireetöntä hoitoa joudutaan vähentämään jos epidemia puhkeaa. Niillä resursseilla keskitytään sitten hoitamaan koronavirustapauksia, HUS:n johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi sanoo.



Kello 18.31: Lähikontaktin kriteeri on 15 minuutin yhtäjaksoinen läheinen kanssakäyminen. HUS:n ylilääkärin Asko Järvisen mukaan ei voida olla varmoja kuinka monella tämä kriteeri on täyttynyt Viikin koulussa, joten karanteeniin on varatoimena määrätty verrattain suuri määrä ihmisiä.

Kello 18.29: Kaikkia 130:a karanteenin määrättyä ei ole vielä saatu kiinni, joten heidän oireistaan ei vielä tiedetä, HUS:n ylilääkäri Asko Järvinen huomauttaa. Ei ole täyttä varmuutta, ettei kukaan heistä olisi tautia eteenpäin tartuttanut.

Kello 18.27: THL:n ylilääkäri Puumalainen kertoo, että vaikka olisi käynyt koronavirusalueella - kuten Iranissa tai Italiassa - niin oireettomana voi palata töihin, kouluun tai opiskelemaan. Jos on käynyt epidemia-alueella ja saa oireita 14 päivän aikana, potilaan täytyy ottaa yhteyttä terveysviranomaisiin puhelimitse ja keskustella tapauksesta. Oireiksi Puumalainen mainitsee yskän, kurkkukivun, kuumeen ja pääkivun.



Kello 18.24: HUS:n ylilääkäri Asko Järvisen mukaan Viikin normaalikoulun koronavirustartunnan saaneen oppilaan oireet olivat hyvin lieviä. Hän ei esimerkiksi yskinyt, joten tartuntariski on hyvin pieni.

Kello 18.20: Näillä toimenpiteillä voidaan hidastaa koronaviruksen leviämistä, perustelee HUS:n ylilääkäri Asko Järvinen karanteenia. Sairastumisen riski on kohtalaisen vähäinen.

Kello 18.17: Olemme käyneet läpi viime viikon koulupäivät ja kartoittaneet mahdollisia lähikontakteja, kertoo Viikin normaalikoulun rehtori Tapio Lahtero. Kartoituksen perusteella on päädytty siihen, että neljän eri luokan oppilaat ja opettajat on asetettu karanteeniin. Oppilaille järjestetään kotiopetusta karanteenin aikana.

Kello 18.16: Karanteeniin joutuvien perheenjäsenet saavat liikkua normaalisti jolleivat he saa oireita, kommentoi terveysasemien johtava ylilääkäri Timo Lukkarinen.

Kello 18.13: Helsingin pormestari Jan Vapaavuori kertoo, että jalkapallojoukkueen valmentajat ja jotkut koulun oppilaat ja opettajat, yhteensä noin 130 ihmistä, asetetaan 14 päivän karanteeniin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että he pysyvät kotonaan, Vapaavuori sanoo.



Kello 18.11: HUS:n ylilääkärin Asko Järvisen mukaan koronavirustartunnan saaneella lapsella on ollut lähikontakteja noin 130. Tartuttavuus on hyvin heikko, mutta toki mahdollinen. Hän on ollut koulussa ja jalkapallojoukkueen harjoituksissa. Kaikkiin lähikontakteihin tullaan olemaan yhteydessä. Tunnistamattomia tartuntaketjuja ei tällä hetkellä ole.

Kello 18.07: Suomessa on tutkittu noin 90 henkilön näytteet, minkä lisäksi noin 130 henkilön näytteet sairausmäärittelyn ulkopuolelta. Vakavia taudinkuvia on ikääntyneillä ja heillä, joilla on perussairauksia. Yhtään lapsen kuolemantapausta ei ole tiedossa. Lapset eivät myöskään levitä tautia merkittävästi, Puumalainen jatkaa.

Kello 18.06: THL:n ylilääkäri Taneli Puumalaisen mukaan koronavirustapauksia on maailmassa noin 90 000. Menehtyneitä on noin 3000. Menehtyneet henkilöt ovat pääosin Kiinasta. Pahimmalla epidemia-alueella sairastuneita on noin yksi tuhannesta henkilöstä. EU-maista Italiassa tautitapauksia on selvästi yli tuhat. Ranska, Saksa ja Espanja ovat raportoineet enenevän määrän tapauksia. Uusia tapauksia tulee nyt enemmän Kiinan ulkopuolelta kuin Kiinasta.



Aiemmin tänään HUS totesi kaksi uutta koronavirustartuntaa.

Tartunnan ovat saaneet eläkeikäinen mies ja kouluikäinen lapsi. He kuuluvat perjantaina varmistetun koronavirustartunnan saaneen henkilön lähipiiriin.

Husin mukaan kumpikin tartunnan saanut on palannut näytteenoton jälkeen kotiin ja he voivat hyvin. Potilaat on ohjeistettu pysymään eristyksissä kotona.

Hus kertoo, että henkilöillä oli jo aiemmin oireita, joiden perusteella tartuntoja osattiin odottaa.