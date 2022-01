Johtajaylilääkäri: Ensimmäiset omikronpotilaat sairaalassa – alustavat arviot sairaalahoitoa tarvitsevien määristä julki

– Suurin yksittäinen ryhmä omikrontartunnan saaneista ovat rokottamattomat, mutta joukossa on myös kolme kertaa rokotettuja. Kukaan ei ole teho-osastolla hoidossa. Oireet ovat olleet valtaosalla niin lieviä, että omikron tartunta paljastui vasta, kun potilaat on testattu sairaalassa heidän tultuaan sairaalaan muusta syystä.

– Omikrontartuntojen määrä on alueella kaikkiaan jo pari tuhatta. Teho-osastolla on hoidossa alle viisi deltaviruksesta sairastunutta, muilla osastoilla on kaikkiaan 24 koronapotilasta. Joulukuussa menehtyi alueellamme 24 potilasta Covid-infektioon, luku on koko pandemian aikana korkein kuukausikohtainen lukema.