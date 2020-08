Koronatartuntojen määrä ylitti 8 000:n rajan Suomessa: Uusia tartuntoja 21, sairaalahoidossa olevien määrä laski alle puoleen maanantaista

Koronaan on Suomessa kuollut 335 ihmistä. Tänään ei raportoitu uusista koronakuolemista. Sairaalahoidossa olevien määrä putosi roimasti. Maanantaina sairaalassa oli koronan takia 12 potilasta, joista yksi tehohoidossa. Nyt sairaalassa on viisi, joista yksi on teholla. HYKS:n ja Oulun OYS:n erityisvastuualueilla potilaita on kaksi kummassakin, Kuopion KYS:n alueella yksi.