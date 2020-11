Seuraa suoraa lähetystä: Pääkaupunkiseutu siirtyi epidemian vakavimpaan vaiheeseen – tällaisia uusia koronarajoituksia määrätään

Tilaisuudessa puhuvat Helsingin pormestari Jan Vapaavuori, THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen, HUSin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi, Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä ja Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen. Lisäksi paikalla on Etelä-Suomen aluehallintoviraston terveydenhuoltoyksikön päällikkö Mikko Floréen.

Helsingin alue on tällä hetkellä ainoa alue Suomessa, joka on määritelty koronaepidemian leviämisalueeksi. Suurin osa Suomen sairaanhoitopiireistä on epidemian perustasolla ja seitsemän sairaanhoitopiiriä kiihtymisvaiheessa, kertoo THL.