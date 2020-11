Yleisötilaisuuksiin 20 hengen rajoitus sisätiloissa, maskisuositus yläkouluihin – tässä kaikki uudet koronatoimet pääkaupunkiseudulle

Aikuisten joukkueurheilu kaupungin tiloissa keskeytytetään

Kasvomaskisuositusta laajennetaan

Koronatartuntoja on ollut Uudellamaalla viimeisen kahden viikon aikana 113 per 100 000 asukasta. Testituloksista positiivisia on ollut 3,3 prosenttia, ja tartuntalähteitä on pystytty jäljittämään joissain kunnissa jopa alle 40 prosentin edestä.