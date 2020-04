Seta ohjeistaa sateenkaarinuoria Ylellä: Ei kannata tulla ulos kaapista koronan aikana

Neuvon taustalla on huoli nuorten turvallisuudesta, sillä poikkeusolot voivat kiristää perheiden välejä ja lähisuhdeväkivallan riski on tavallista suurempi. Tästä kertoo sekin, että poliisien kotihälytystehtävien määrä on kasvanut roimasti ja perheväkivalta on työllistänyt poliisia viime aikoina paljon.