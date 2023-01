Sergey Hilmanin tulot kasvoivat nopeasti köyhyysrajalta luksuselämään: "Pystyn nyt ostamaan niitä asioita, mitä olen aina halunnut"

Vaikuttaja Sergey Hilman tekee aktiivisesti töitä sosiaalisen median sekä kahden podcastinsa Cheers to Ugly Me sekä The Real Guys parissa, ja tämä on näkynyt myös hänen tilipussissaan. Hilman kertoi MTV Uutisille Good Luck Guys -ohjelman pressitilaisuudessa, että kova työ on alkanut palkita.