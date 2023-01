Sergey Hilmanille tehdään "kallonhionta", joka on harvinainen ja tekotavaltaan äärimmäinen: "Se on hyvin pelottava leikkaus"

Vaikuttaja Sergey Hilman valmistautuu lähtemään torstaina 19. tammikuuta Turkin Istanbuliin, jossa hänelle tehdään jälleen uusi kauneusleikkaus. Kyseessä on kuitenkin operaatio, joka on harvinainen sekä Hilmanin itsensäkin mielestä pelottava: pääkallon hionta.

– Hiotaan koko otsa-alue, koska minulla on aika epätasainen otsa. Nyt siihen tulee muutos, Hilman kertoi MTV Uutisille Good Luck Guys -ohjelman pressitilaisuudessa.

Hilman kertoo halunneensa operaatioon ja pitkään, mutta on etsinyt kauan oikeaa lääkäriä sitä varten. Hän kertoo myös toivovansa, että kyseinen leikkaus olisi viimeinen askel hänen "kauneuskirurgiamatkallaan". Hilman kertoo sosiaalisessa mediassa avoimesti kauneusoperaatioistaan, joita hänelle on tehty useita.

– Tämän jälkeen, kun tämä on hiottu, niin pystyn elämään niin kuin olen halunnut.

– No ehkä pienet faceliftit viiden vuoden välein, mutta ei muuta! Hilman nauraa.

– Se on hyvin pelottava leikkaus.

Hilmanin mukaan hänen on käsketty varautua siihen, että operaatio tulee olemaan kivuliainta, mitä hän on koskaan kokenut. Hän lentää Turkkiin torstaina, ja perjantaina leikkaus tehdään.

Kokemuksia leikkauksesta Hilman ei ole saanut juuri kuulla, vaan tietää ainoastaan yhden ihmisen, jolle operaatio on tehty saman lääkärin toimesta. Hän kertoo toivovansa, että toipuisi leikkauksesta noin kolmessa viikossa.

– On aika kiireinen kevät tulossa, niin ei ole aikaa istuskella himassa.

Koska Hilman kertoo sosiaalisessa mediassa ja Cheers to Ugly Me -podcastissaan avoimesti kauneusleikkauksistaan, saa hän aiheeseen liittyen paljon viestejä, kommentteja sekä kysymyksiä. Hilman on iloinen siitä, että voi auttaa aiheesta kiinnostuneita ihmisiä ja tarjota omaa tietoaan aiheesta muiden käyttöön.