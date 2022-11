Somevaikuttaja Pernilla Böckerman tuplasi ansionsa tänä vuonna – "Olen voinut elää täysipäiväistä urheilijan elämää"

Yksi hyviin tienesteihin kiinni päässyt on fitness-urheilija Pernilla Böckerman, jolla on Instagramissa yli 200 000 seuraajaa. Vuonna 2021 Böckermanin tulot olivat noin 130 000 euroa, ja tänä vuonna hänen ansionsa tuplaantuvat.

Kuka on tämän vuoden tulokuningas? Entä kuka sai eniten mätkyjä? Mitä yllätyksiä verotiedoista löytyy?

– Se myös mahdollistaa paljon, olen voinut elää täysipäiväistä urheiljan elämää. Sosiaalinen media on mahdollistanut sen minulle.

22-vuotias Böckerman painottaa, että on tehnyt töitä sosiaalisen median parissa 15-vuotiaasta lähtien. Menestys ei ole tullut yhdessä yössä.

– Se on ollut pitkäjänteistä työtä. Se on ollut nousujohteista, olemme tehneet asioita oikein. Ja totta kai on hienoa nähdä, että oman työn tulos näkyy raha-asioissa.