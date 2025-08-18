Helena Ahti-Hallberg järjesti miehelleen yllätyssynttärit: "Onnistuin täydellisesti"

Julkaistu 31 minuuttia sitten
Teresia Jokela

Tanssinopettaja-koreografi Helena Ahti Hallberg yllätti 60 vuotta täyttäneen aviomiehensä Eric Hallbergin.

Tanssii Tähtien Kanssa -tuomari Helena Ahti-Hallberg, 57, järjesti miehelleen Eric Hallbergille yllätyssyntymäpäivät 60 ikävuoden kunniaksi. Hän kertoi juhlista Instagramissa ja kirjoitti olevansa surkea pitämään salaisuuksia.

– Mutta nyt onnistuin ihan täydellisesti. Rakkaalleni pidettiin meillä kotona yllätyssynttärit. 60 vuotta on ehdottomasti juhlimisen arvoista, vaikka päivänsankari oli kieltänyt juhlien järjestämisen, Ahti-Hallberg kirjoitti.

Tarjolla näytti olevan ainakin valtava määrä hedelmiä, kakkua, mustikkapiirakkaa ja tortilloja.

Hän kiitti julkaisussaan lapsiaan ja ystäviään siitä, että juhlat olivat mahdolliset ja että kaikki saapuivat paikalle. Hän kiitti myös niitä, jotka eivät päässeet paikalle, mutta muistivat sankaria viestein. 

– Olipas kiva ilta, synttärisankarikin nöyrästi kiittää, Ahti-Hallberg päätti kirjotuksensa. 

Helena Ahti-Hallberg ja Eric HallbergHelena ja Eric ovat olleet naimisissa 32 vuotta.

Instagramin tarinoiden puolella Ahti-Hallberg vihjasi, että juhlat kestivät hyvän tovin. 

– Harvoin tässä iässä tulee enää valvottua pitkään, mutta poikkeus vahvistaa säännön, hän kirjoitti. 

Helena ja Eric ovat olleet naimisissa 32 vuotta ja heillä on kaksi lasta: Salatuista elämistäkin tuttu näyttelijä-tanssija Emil Hallberg ja Anton Hallberg.

