Maxie Madisson käyttäisi The Summit Suomen voittorahat peruselämiseen: "Pitää joka kuukausi miettiä, miten saa vuokran kasaan"

Taiteilija Maxie Madisson ei halunnut varautua liikaa The Summit Suomi -ohjelmaan, jotta ei menisi lukkoon. Hän elää omien sanojensa mukaan yhteiskunnan normien rajamailla ja kuuntelee ennemmin itseään kuin päättäjiä.

Nuoriso-ohjaaja ja taiteilija Maxie Madisson, 27, uskoo, että kohtalo johdatti hänet The Summit Suomi -ohjelmaan pariin. Hän oli jäänyt eräänä päivänä kotiin tekemään valokuvaukseen liittyvää apurahahakemusta, ja ohjelman hakuvideo tuli vastaan sosiaalisessa mediassa.

– Hain heti mukaan. Yleensä jään pohtimaan, mutta tällä kertaa ajattelin, että teen tämän suoriltaan. Se tuntui täydelliseltä ja järkevältä siihen hetkeen, Maxie kertoi MTV Uutisille.

Uudessa seikkailusarjassa 14 toisilleen tuntematonta suomalaista lähtee yhdessä 15 päivän rankalle vaellukselle kohti norjalaisen Stetinden-vuoren huippua. Osallistujista jokainen kantaa mukanaan osuuttaan 150 000 euron voittopotista, ja summa, jonka he saavat lopulta vietyä vuoren huipulle annetun aikarajan sisällä, on heidän.

Vaikka Maxie on kasvanut Helsingin Herttoniemessä Siilitiellä, niin hänen takapihallaan oli metsä, jossa hän leikki paljon. Hän on opiskellut nuoriso-ohjaajaksi, ja koulussa oli vuosittain vaelluksia.

Maxiessa on tietyllä tapaa johtajan ainesta, mutta toisaalta ei ollenkaan.Lars Johnson

– Vaellan edelleen ja viihdyn metsässä, Maxie kertoi eräilykokemuksestaan.

Maxie ei halunnut varautua tulevaan liikaa, jotta ei menisi lukkoon. Hänen taktiikkansa ohjelmassa oli antaa kaikkensa ja olla oma itsensä.

Olkapää meni sijoiltaan juuri ennen tietoa ohjelmaan pääsystä

Maxien rooli ryhmässä muodostui hyvin samanlaiseksi kuin muussakin elämässä: hänessä on tietyllä tavalla johtajan ainesta, mutta toisaalta ei todellakaan.

– Luulen, etteivät ihmiset osaa oikein katsoa minua johtajana. Sidon yllättävän paljon jengiä yhteen, autan jaksamaan ja vien eteenpäin. Olen rento koutsi ja vahva side ihmisten välillä.

Hän kokee vahvuudekseen ohjelmassa monipuolisuuden, sisun ja jaksamisen.

– Jaksoin koko ajan eteenpäin ja heittää läpyskää ja kannustaa muita. Osasin kaikkea sopivasti, enkä mennyt lukkoon. Tietty rentous ja tahto. Heikkouteni oli tietyllä tavalla isomman roolin ottaminen. Vaikka minussa onkin johtajanainesta, niin se on enemmän rennolla tavalla.

– Ehkä olisi pitänyt osata olla sähäkämpi. Ehkä isoin heikkouteni oli empaattisuus, ja ajattelin liikaa kaikkien hyvää. Kyseessä oli kuitenkin kilpailu. En ole tottunut selän takana puhumiseen, juonitteluun ja liittoutumiseen, Maxie jatkoi.

Erityisesti oma jaksaminen yllätti Maxien, vaikka hän siihen luottikin. Hän ei varautunut reissuun juurikaan taktisesti, eikä fyysisesti. Lisäksi hänen olkapäänsä oli juuri mennyt sijoiltaan ennen kuin hän sai tietää ohjelmaan osallistumisestaan.

– Olin skeittaamassa ja tipuin aika pahasti olkapäälleni. Se laitettiin paikalleen, ja lähdin seuraavana päivänä vielä liftausreissulle Lappiin ja Tanskaan. Käteni oli paketissa, kun pääsin liftaten Lappiin siskoni häihin. Sinne soitettiin, että pääsen ohjelmaan mukaan.

Ensimmäiset urheilusuoritukset tapaturman jälkeen Maxie teki vasta hyvin lähellä ohjelman kuvauksia.

– Jännitin, miten olkapää kestää, mutta hyvin se kesti. Yllätyin siitä, että olkapääni ja oma pääni kestivät. Eli kaikki päät kestivät, Maxie kertoi huvittuneena.

Maxiella riittää käyttötarkoituksia voittorahoille: hän voisi käyttää niitä luoviin projekteihin, kuten omaan vaatemerkkiin, tatuointien siirtokuvatulostimeen, omaan ohjelmaan ja kameratarvikkeisiin.

– Olen aina tehnyt kaiken todella budjetilla, mikä on tavallaan muodostunut omaksi tyyliksi. Mutta kyllä raha helpottaisi säätämistä. Taloudellinen tilanteeni on ollut sellainen, että pitää joka kuukausi miettiä, miten saa vuokran kasaan. Isommassa kaavassa haluaisin edistää nuorten hyvinvointia ja vetää ilmaiseksikin erilaisia työpajoja. Tässä tilanteessa se on aika mahdotonta, kun ei pysty kustantamaan edes omaa taiteellista tekemistään, Maxie pohti.

Hän sanoo elävänsä yhteiskunnan normien rajamailla, mikä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että hän on harvoin samaa mieltä päättäjien kanssa, eikä elä yhdeksästä viiteen -elämää.

– Olen yrittänyt selviytyä taiteellisella tavalla. Kuuntelen ennemmin itseäni kuin valtion päättäjiä tai mediaa. Oma ajattelu ei ehkä aina sovi yhteiskunnan normeihin. Elän aika lailla vapaalla tahdolla, Maxie tiivisti.