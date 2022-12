Kiinalla useita "salaisia poliisiasemia" ympäri maailman – Supo ottaa tiedot asemista vakavasti

– Safeguard Defendersin kuvaamassa ilmiössä on erilaisia tavoitteita, yksi keskeisistä oli Kiinan näkökulmasta epäiltyjen talousrikollisten palauttaminen Kiinaan, myös painostuskeinoja käyttäen ja normaalin viranomaisyhteistyön sivuuttaen. Suomessa ei ole niin paljoa tämän kaltaisen toiminnan kohteita ja siten tällaista toimintaa. Meillä on kyllä muita vaikuttamisen rakenteita.

Mistä on kyse?

Kiina ajaa ennen kaikkea omia etujaan

– Lähtökohtaisesti suhtaudumme tähän vakavasti siinä mielessä, että Kiina on yksi niistä valtioista, jotka kohdistavat Suomeen tiedustelua ja vaikuttamistoimintaa. Yleisesti ottaen kyse on laajemmasta Kiinan normaalin viranomaisyhteistyön ohittavasta toiminnasta, joka ei ole hyväksyttävää.

– Toki Kiina on allekirjoittanut erityyppisiä sopimuksia ja lakeja kansainväliseen oikeuteen liittyen, mutta loppukädessä sen omat intressit usein ajavat monien muiden, kuten kansainvälisen yhteisön intressien ohi. Kiina toteuttaa oman tyylistä politiikkaa, kuten se on vuosituhansia tehnyt.

– Asemien yksi toimintamahdollisuus liittyy niin kutsuttuun pakolaisvakoiluun. Kiina on yksi Suomeen pakolaisvakoilua kohdistavista valtioista, jossa pyrkimyksenä on vakoilla, painostaa ja kontrolloida henkilöitä, jotka kuuluvat lähtömaassa poliittiseen oppositioon tai muuhun vallanpitäjien uhkaksi katsomaan ryhmään. Suomessa Kiinan toiminnan kohteena korostuvat esimerkiksi uiguurit, Supon Naarajärvi toteaa.

– Tärkein asia, minkä Kiina haluaa valvonnallaan tuoda esille, on sen mahdollisuus toimia lähes missä päin maailmaa sekä kansallinen tarina siitä, miten Kiinasta on tullut ja se on ollut jo pitkään globaali talousmahti, jonka vertainen on ainoastaan Yhdysvallat.