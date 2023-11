Merkittävä päivä EU:ssa – onko unionissa kohta jo 35 maata?

Hyökkäys Ukrainaan pisti vauhtia laajentumiseen

– Ukrainan sodan alkamisen jälkeen EU on ymmärtänyt geopoliittisen ja strategisen tärkeyden, joka laajentumisprosessilla on, López Domènech sanoo.

Montenegro lähimpänä jäsenyyttä

Berta López Domènechin mukaan lähimpänä EU:n jäsenyyskriteerien täyttämistä on tällä hetkellä Montenegro. Sen poliittinen tilanne on kuitenkin ollut epävakaa, mikä on hidastanut kehitystä.

Vaikka EU:n tahmeus edetä laajentumisprosessissa viimeisen kymmenen vuoden aikana on herättänyt närää Länsi-Balkanilla, yleinen mielipide EU:ta kohtaan on säilynyt López Domènechin mukaan positiivisena.

Avataanko Ukrainan jäsenyysneuvottelut?

– Julkinen viesti Ukrainalle on ollut, että ovet ovat avoinna. Mutta tietysti maalla on paljon haasteita sodan lisäksikin, jotka täytyy ratkaista, jotta se täyttää EU-jäsenyyden kriteerit. Sekä komissio että jäsenmaat ovat painottaneet, että vaikka laajentuminen on geopoliittinen välttämättömyys, jäsenyysehtojen täyttäminen on keskeistä laajentumisprosessissa.