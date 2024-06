EU on varpaillaan, kun Unkari aloittaa puheenjohtajamaana – tutkija: "Hankalaa tulee olemaan"

EU:ssa moni viranomainen on huolissaan siitä, että maanantaina puheenjohtajamaana aloittava Unkari "kaappaa EU:n" ja yrittää kiristää hyötyjä itselleen jäsenmaiden neuvoston puheenjohtajuuden avulla. Pelko ei ole ollenkaan turha, sanoo Unkarin politiikan asiantuntija, tutkija Katalin Miklossy Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista.



Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun EU:n puheenjohtajamaana toimii Euroopan parlamentin epädemokraattiseksi luokittelema maa.



Unkari on jarruttanut Venäjän-vastaisia pakotteita EU:ssa sekä Ukrainan tukemista Venäjän hyökkäyssodassa. Unkari oli ainoa EU-maa, joka onnitteli Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia näytösluontoisten presidentinvaalien voiton takia. Se myös ainoana maana torppasi EU:n tuomitsevan julkilausuman Venäjälle sen jälkeen, kun Venäjällä kiellettiin pääsy kymmeniin eurooppalaisiin medioihin.



– Tämä on se asenne, jolla mennään, Miklossy summaa STT:lle puhelinhaastattelussa.



– Oletus on, että hankalaa tulee olemaan. Unkarilaisetkin tietävät, että EU on varpaillaan, hän lisää.



Unionissa onkin yritetty ennen h-hetkeä saada tärkeimmät ennakoitavat asiat hoidettua pois pöydältä, jotta Unkari ei pääse niitä estämään.



EU-maiden ulkoministerien odotetaan poliittisesti hyväksyvän muun muassa uuden Venäjän-vastaisen pakotepaketin maanantaina, juuri ennen puheenjohtajuuden siirtymistä Belgialta Unkarille. Toukokuussa sovittiin myös Venäjän jäädytettyjen varojen käyttämisestä Ukrainan hyväksi, ja kesäkuussa ehdittiin virallisesti käynnistää jäsenyysneuvottelut Ukrainan ja Moldovan kanssa.

Unkari ajanut itsensä mottiin

Politico-lehden mukaan Unkarin diplomaatit ovat työskennelleet yötä päivää vakuuttaakseen, että sen puheenjohtajuuskausi tulee olemaan ainakin normaali ellei menestyksekäs.



Unkarin pääministeri Viktor Orban myös kävi tässä kuussa Pariisissa, Roomassa ja Berliinissä. Miklossyn mukaan Orban tunnusteli, mikä olisi Unkarin puheenjohtajuuskauden pääteema.



– Pääteemaksi nousi kilpailukyvyn edistäminen, sillä se ainakin on kaikkien yhteinen intressi. Unkari on nyt ajanut itsensä niin mottiin, että ainakin Unkari on kesäkuukausina (eli kautensa) alussa varmasti hyvin sopuisa, Miklossy sanoo.



Unkari on vasta äsken saanut EU:n tuomioistuimelta 200 miljoonan euron sakot, koska se ei ole muuttanut maahanmuuttokäytäntöjään. Unkari haluaa nyt vapauttaa EU-tuen, joka siltä on jäädytetty johtuen oikeusvaltion heikentämisestä ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien rikkomisesta.



– Unkari tarvitsee rahaa, koska Fidesz-puolueen valta on riippuvainen siitä, kuinka laajalti tukiaisia pystytään jakamaan. Sen jälkeen, kun EU jäädytti Unkarille menevät miljardit, on tilanne käynyt tukalaksi Viktor Orbanille, Miklossy kertoo.

Itsellekin sopivia tavoitteita

Unkarin puheenjohtajuuden ohjelmaan sisältyy muitakin tavoitteita, joista monien maiden on helppoa olla samaa mieltä: EU:n kilpailukyvyn edistämisen lisäksi keskitytään puolustuspolitiikan vahvistamiseen ja unionin laajentumiseen.



– On kuitenkin kysymysmerkki, mitä Unkari tarkoittaa kilpailukyvyllä, Miklossy sanoo.



Unkari haluaa olla johtava maa akkuteollisuudessa, tutkija muistuttaa.



– Sillä on Kiinan teknologialla ja kiinalaisinsinöörien avulla perustettuja akkutehtaita, ja Kiina on hyvin aktiivinen Unkarissa. Unkari yrittää myydä akkutehtaita vihreänä siirtymänä, sillä akkuja käytetään muun muassa sähköautoissa. Saksassa on jo torpattu näitä akkutehtaita, sillä ne pilaavat luontoa.



Puolustuspolitiikan vahvistaminen sopii myös Unkarille hyvin, koska sillä on omia puolustusteollisuushankkeita, tutkija sanoo.



Ohjelmaan sisällytetty EU:n laajentuminen itään erityisesti Serbian, Montenegron sekä Bosnia ja Hertsegovinan suuntaan pelaa myös Unkarin omaan pussiin.



– Unkari on niin eristyksissä, että se haluaa saada unioniin omia kavereitaan. Tällä tavalla voidaan edistää Unkarin omia intressejä, Miklossy sanoo.



Erityisesti Serbian presidentti Aleksandar Vucic on näyttäytynyt Orbanin lisäksi Venäjän ja Kiinan luotettavana liittolaisena Euroopassa.



Unkarin puheenjohtajakauden yksi merkittävä päämäärä liittyy maataloustuottajien tukemiseen. Ukrainan halpa vilja panee EU:n tuottajat vaikeaan asemaan, ja tästä noussutta tyytymättömyyttä on alettu kuunnella myös lännessä, Miklossy sanoo.



Tutkijan mukaan Unkari tietää varsin hyvin, missä EU:ssa mennään sekä sen, että maahanmuuttovastaisuus on kasvanut ja lisännyt painetta monessa EU-maassa.



– On harhaa sanoa, että tämä on vain Unkari. Unkari on aina ollut se kylähullu, joka osaa myös sanoa sen, mitä muutkin ajattelevat, Miklossy sanoo.

1:37 Unkarin pääministeri Orban tapasi maaliskuussa Yhdysvalloissa Donald Trumpin, ei Bidenia: "Arvomaailmat eivät sovi yhteen."

"Make Europe Great Again"