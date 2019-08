Seksuaalirikoksista epäilty ”Eno” hakeutui aktiivisesti kontaktiin tyttöjen kanssa – yksi uhri on edelleen tunnistamatta: ”Eri asianomistajia on poikkeuksellisen paljon”

Uhreja houkuteltiin alkoholilla ja lääkkeillä

Tapauksissa on yhteensä 18 asianomistajaa eli uhria. Osaa näistä on houkuteltu tekemisiin miehen kanssa alkoholia ja huumaavia lääkkeitä käyttäen.

Miestä epäillään tapauksen yhteydessä huumausainerikoksesta, joka liittyy siihen, että tämä on antanut nuorille huumaavia aineita. Mies on epäiltynä myös pahoinpitelystä, joka Asmundelan mukaan liittyy juuri päihdeaineiden luovuttamiseen.

Haki aktiivisesti yhteyttä tyttöihin

”Enon” tapauksessa erityisen paljon ihmetystä on aiheuttanut se, miten yksi ihminen on vuosien ajan voinut hyväksikäyttää niin useita lapsia kenenkään tietämättä.

Moni on myös miettinyt, miten mies on saanut yhteyden lapsiin. Poliisin käsitys on, että mies on itse lähestynyt tyttöjä suojaikärajan kummaltakin puolelta.