Vaarallisuusarvion mukaan mukaan miehen pedofiilinen käyttäytyminen on juurtunutta ja pakonomaista. Hänet tuomittiin istumaan koko tuomio vankilassa sekä sitä seuraavaan valvonta-aikaan.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut nelikymppisen miehen 15 vuoden maksimirangaistukseen lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Mies määrättiin istumaan koko vankeusaika vankilassa sekä sen jälkeen vuoden kestävään valvontaan, koska vaarallisuusarviossa hänet katsottiin erittäin vaaralliseksi.

Mies syyllistyi rikoksiin yli kuuden vuoden aikana 2018–2024. Hänellä oli kolme uhria, jotka olivat tekojen aikaan alle kouluikäisiä tai alakouluikäisiä.

Mies tuomittiin muun muassa useista törkeistä lapsenraiskauksista ja törkeistä lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä.

Jutussa keskeisenä näyttönä olivat kuvat ja videot, jotka mies oli kuvannut teoistaan. Uhrit eivät itse osanneet kertoa tapahtuneesta esitutkinnassa.

"Ei kykene rajoittamaan käyttäytymistään"

Miehen hallusta löytyi myös sellaista lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa sisältävää materiaalia, jota hän ei ollut kuvannut itse. Käräjäoikeuden mukaan mies oli jo vuonna 2010 tuomittu pedofiilisesta materiaalista. Syyttäjä vaati, että miehelle tehdään mielentilatutkimus ja sen yhteydessä vaarallisuusarvio.

Mielentilatutkimuksen mukaan mies oli tekojen aikaan syyntakeinen eli ymmärsi tekonsa ja niiden seuraukset. Hänen mielentilaansa ja vaarallisuuttaan koskevassa lausunnossa sanottiin, että runsas kuva- ja videoaineisto sekä rikosten luonne, määrä ja kesto viittasivat hyvin juurtuneeseen ja pakonomaiseen pedofiiliseen käyttäytymismalliin.

– Näin ollen kokonaisuutena arvioiden tutkittavan riski väkivaltarikollisuuteen on todettu olevan vähäinen, mutta pedofiilisten rikosten osalta rikoksen uusimisriski oli kapea-alaisesti korkea. Vastaajan on katsottu olevan erittäin vaarallinen toisen hengelle, terveydelle ja turvallisuudelle, tuomiossa kerrottiin.

Käräjäoikeus katsoi, että miehen aiempi rikollisuus ja uudet teot osoittavat seksuaalista poikkeavuutta eikä aiempi rikostuomio ollut hillinnyt häntä.

– Teot ovat merkittävässä määrin eskaloituneet niin määrän kuin laadunkin osalta. Tekokokonaisuudessa on edellä todetuin tavoin ollut jossain määrin taukoja, mutta menettelyn poikkeuksellisuus osoittaa vastaajan kykenemättömyyttä rajoittaa omaa käyttäytymistään, vaikka näin aidosti haluaisikin.

Yhdistelmärangaistuksen lisäksi mies tuomittin maksamaan uhreilleen yhteensä lähes 90 000 euron kärsimyskorvaukset.

STT ei julkaise tuomitun nimeä, koska se voisi paljastaa uhrien henkilöllisyydet.