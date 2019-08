Poliisilta tiukka kannanotto koskien "Enon" vyyhdistä käytyjä somekeskusteluja: "Seksuaalirikos on aina täysin tekijän, ei koskaan uhrin syytä"

– On ollut ikävä huomata some-keskusteluissa, miten uhreja syyllistetään tapahtuneesta, varsinkin, kun uhrit ovat olleet tapahtumahetkellä lapsia. Seksuaalirikos on aina täysin tekijän, ei koskaan uhrin syytä, poliisi muistuttaa tiedotteessaan.

Poliisiin voi yhä olla yhteydessä

Lisäksi poliisille on kerrottu, että jotkut tiedotusvälineet ovat yrittäneet ottaa yhteyttä mahdollisiin uhreihin.

– Tämä on järkyttänyt sekä mahdollisia uhreja itseään että heidän läheisiään. On selvää, että näin vakava rikoskokonaisuus aiheuttaa huolta ja kiinnostaa ihmisiä, mutta pyydämme, että julkisessa keskustelussa ja yhteydenottoja harkittaessa huomioidaan rikosten uhrit ja muistetaan, että he ovat käyneet läpi erittäin kipeitä asioita, joista toipuminen vie aikaa ja voimavaroja.