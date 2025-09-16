Yhdysvaltalainen seiväshyppääjä Sam Kendricks ei ole tavannut toista lastaan.

Sam Kendricks, 33, on seiväshypyn kaksinkertainen maailmanmestari, joka on olympialaisissa saavuttanut hopeaa ja pronssia. Ruotsin Armand Duplantisin maailmanennätyksellä 630 voittamassa Tokion MM-finaalissa Kendricks taivutti maanantaina neljänneksi tuloksella 595.

Samalla kun mies on tänä vuonna kilpaillut ja kiertänyt maailmaa, hänen raskaana ollut Leanne-vaimonsa Leanne on pysytellyt kotona Yhdysvalloissa.

– Koko vuosi on ollut minulle haaste, kuin vuoristorata hurjalla vauhdilla. Olen saanut koko ajan taistella. Vaimoni odottaa toista lastamme, kun taas minä kamppailen päästäkseni MM-kisoihin, finaaliin ja yrittääkseni sitten tulla kotiin mitalin kanssa, Kendricks sanoi Expressenin mukaan.

Seiväshyppääjä kertoi tunteneensa nyt helpotusta. Hän koki, että kaikki järjestyi, vaikka aluksi tuntui vaikealta.

"Nähdään pian"

Sam Kendricks otti ilon irti Tokion MM-seiväsfinaalissa./All Over Press

Seiväsfinaalin aikana Kendricks näytti kameroille käsin kirjoitettua viestiä.

– Rakastan sinua, Edwin. Nähdään pian, siinä luki.

Kyse on Kendricksin juuri syntyneestä lapsesta.

– Edwin on toinen poikani, enkä ole vielä saanut tavata häntä. Hän syntyi sen jälkeen, kun olin lentänyt Tokioon. Voitko kuvitella? Kiirehdin kotiin, jotta saan tavata hänet. Se on paras lahja koskaan.

Mies tuumi, että hänen elämänsä täytyy nyt hiukan rauhoittua.

– Olen perheelleni velkaa ainakin viikon heidän kanssaan hiljaisesti ja intiimisti. Haluan tutustua poikaani, jota en ole koskaan tavannut.